俄称美方无视警告，试图策反俄特工

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月16日 - 俄罗斯联邦安全局周四称，俄罗斯在2011年就警告过美国，要求美国停止在俄罗斯策反特工的活动，但美国对此置若罔闻，此后俄罗斯今年1月驱逐了一名中情局特工。

俄罗斯联邦安全局发言人Nikolai Zakharov称，俄罗斯1月驱逐美特工后未予声张，但对美国置若罔闻的态度忍无可忍，因此本周拘捕试图策反俄罗斯特工的美国外交官福格尔（Ryan Fogle）后，决定将此事公诸于众。

Zakharov在给路透的书面答复中说：“中情局越过了红线，我们被迫作出反应。”俄方已勒令美国驻俄大使馆三等秘书福格尔离开俄罗斯。

迹象显示，俄罗斯和美国官员均不希望此事影响双方改善关系的努力。俄方将此事公诸于众，是想强调是美国的所作所为可能影响到双边关系。

Zakharov说，2011年10月时，俄罗斯联邦安全局曾正式警告中情局驻莫斯科负责人，如果美方继续策反俄罗斯安全人员，俄方将效仿。（完）