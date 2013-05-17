澳新汇市：新西兰元和澳元走势疲弱，日本投资者卖盘触发停止单

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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交易商称，日本投资者卖出澳新货币买入日圆的举动加重澳新货币跌势。这反过来又触发了新西兰元/美元在0.8140附近以及澳元/美元在0.9800水准的停止单。
“我们看到有日本投资者在卖出新西兰元和澳元，日圆交叉盘出现一定的获利了结，”ASB的机构外汇销售部门主管Tim Kelleher称。
一旦新西兰元持续跌破0.8100美元，图表显示下一目标位在0.8053，而澳元在2012年6月低位0.9580美元以前几无技术支撑。
新西兰元贸易加权指数 触及六周低点，澳元贸易加权指数 延续近期大跌态势，触及10月来低点75.2，进一步远离4月创下的80上方的28年高位。
铁矿石价格.IO62-CNI=SI不断下跌，对澳元构成压力。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。