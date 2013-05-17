企业并购：台湾元大金控与纽约人寿独家议价，收购其在台子公司--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北5月17日 - 两位知情人士周五向路透表示，台湾元大金控 与纽约人寿 独家议价，收购其在台子公司。
其中一位消息人士表示，该交易金额尚未确定，且须取得台湾金管会核准。
“他们(纽约人寿)的策略就是尽快撤出台湾市场，”上述消息人士称。
两位消息人士不约而同认为，这次收购金额应该会接近1亿台币，也就是纽约人寿先前同意出售给台新金的售价，不过该并购案在4月间遭到金管会退件。
去年8月台新金控 决议以1亿台币收购纽约人寿在台子公司，但在今年3月送件金管会审查后，却在4月遭到退件，纽约人寿也宣布中止与台新金的并购协议。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。