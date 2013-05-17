企业并购：台湾元大金控与纽约人寿独家议价，收购其在台子公司--消息

路透台北5月17日 - 两位知情人士周五向路透表示，台湾元大金控 与纽约人寿 独家议价，收购其在台子公司。

两位消息人士不约而同认为，这次收购金额应该会接近1亿台币，也就是纽约人寿先前同意出售给台新金的售价，不过该并购案在4月间遭到金管会退件。

去年8月台新金控 决议以1亿台币收购纽约人寿在台子公司，但在今年3月送件金管会审查后，却在4月遭到退件，纽约人寿也宣布中止与台新金的并购协议。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)