《中国债券市场每日交易备忘》--5月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国金茂集团7.5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 浙江商业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 江山股份 3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招商银行主承 湖南富兴集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，华夏银行主承 飞乐音响 4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 陕西煤业化工集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和招商银行主承 天津城市基础设施建投集团22亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和工商银行主承 电信科学技术研究院21.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行和北京银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国开行50亿元一年期固息增发债130218，票面利率3.15% 南方电网50亿元六个月期超短期融资券011307004，票面利率3.68% 中国铝业公司50亿元一年期短融041358045 ，票面利率4.06% 昆明制药 1.5亿元一年期短融041360032 ，票面利率5.60% 湖南高速公路建设开发总公司16.6亿元一年期短融041360036 ，票面利率4.50% 厦门路桥建设集团5亿元一年期短融041360035，票面利率4.25% 阿拉尔统众国资经营公司8亿元一年期短融041356014，票面利率4.44% 中山公建集团2亿元一年期短融041352024，票面利率4.87% 曙光股份 4亿元一年期短融041364022， 票面利率5.10% 新疆投资发展集团5亿元一年期短融041359037 票面利率4.25% 山东王晁煤电集团2亿元三年期中票1382246，票面利率5.65% 重庆商社集团5亿元五年期中票1382245， 票面利率5.43% 玖龙纸业(重庆)7亿元三年期中票1382247，票面利率5.34% 中条山有色金属集团5亿元三年期中票1382252，票面利率4.78% 山东钢铁集团30亿元五年期中票1382253，票面利率4.95% 江苏交通控股14亿元10年期中票1382251，票面利率5.30% 福建旗滨集团3亿元三年期中票1382254，票面利率6.45% 甘肃建设投资控股集团5亿元三年期中票1382250，票面利率5.04% ============================================================================ 三、缴款： 财政部300亿元七年续发固息国债130008，发行价格100.35元 财政部299.77亿元三年期储蓄国债131703，票面利率5.00% 财政部200亿元五年期储蓄国债131704，票面利率5.41% 海拉尔区城市基础设施投资开发置业公司8亿元七年期固息债1380197，票面利率6.2% 河南国资运营公司5亿元一年期短融 盐城国资投资集团5亿元一年期短融 重庆对外经贸集团6亿元一年期短融 天津城投集团50亿元一年期短融 紫江企业 2亿元一年期短融 大冶有色金属8亿元一年期短融 河南投资集团5亿元一年期短融 镇江城投集团8亿元一年期短融 广州港集团5.3亿元一年期短融 阳泉煤业集团煤化工投资公司5亿元五年期中期票据 中国水电建设四川电力开发8亿元五年期中票 浙江小商品城 三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国航空油料集团20亿元六个月期超短融011235002到期兑付，票面利率4.12% 中国铁路总公司200亿元一年期短融041251015到期兑付，票面利率3.69% 中利科技 4亿元一年期短融041259026到期兑付，票面利率5.48% 天津赛瑞机器设备公司2.5亿元一年期短融041260025到期兑付，票面利率6.95% 皇明洁能控股公司1.5亿元一年期短融041264013到期兑付，票面利率7.00% 大连集装箱码头公司1.6亿元九个月短融041258048到期兑付，票面利率4.85% 农发行120亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债070406付息，基本利差0.60% 河北建设投资集团10亿元七年期固息债098084付息，票面利率4.85% 河北建设投资集团10亿元10年期固息债098085付息，票面利率5.05% 财政部280亿元50年期固息债100037付息，票面利率4.40% 赤峰市基础设施投资公司12亿元七年期固息债1080060付息，票面利率6.18% 南通产业控股集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080061付息，票面利率5.27% 内蒙古伊泰集团15亿元五年期中票1082097付息，票面利率4.93% 湖北联合发展投资集团7亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280152付息，票面利率6.30% 新疆天富电力集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280153付息，票面利率6.50% 上海张江集团7亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1280154付息，票面利率5.60% 抚顺矿业集团10亿元五年期中票1282160付息，票面利率5.84% 四川沱牌舍得集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282161付息，票面利率6.88% 贵航股份 2亿元三年期中票1282162付息，票面利率4.92% 上海张江集团6亿元七年期固息债068024到期兑付，票面利率4.0% 苏州工业园地产公司12亿元10年期固息债058005付息，票面利率5.05% 陕西煤业化工集团公司10亿元15年期固息债068023付息，票面利率4.15% 财政部355.6亿元15年期特别国债0700006付息，票面利率4.69% 财政部271.50亿元七年期固息国债080007付息，票面利率4.01% 国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债090204付息，基本利差0.55% 清华控股有限公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098086付息，票面利率4.78% 农发行195.80亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债100415付息，基本利差0.49% 襄阳市建设投资经营有限公司10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080062付息，票面利率5.70% 中国银行 320亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1106001付息，票面利率5.3% 中国海运集团公司60亿元五年期固息债1182162付息，票面利率5.23% 内蒙古奈伦集团公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088011付息，票面利率8.0% 农业银行 200亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债092501付息，票面利率3.3% 农行 250亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债092502付息，票面利率4.0% 农行50亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债092503付息，基本利差0.60% 中国铝业公司80亿元五年期固息债098087付息，票面利率3.8% 中国铝业公司20亿元七年期固息债098088付息，票面利率4.4% 财政部280亿元五年期固息债100013付息，票面利率2.38% 国开行150亿元五年期固息债100212付息，票面利率3.00% 宜兴城市发展投资公司15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080063付息，票面利率5.08% 中国石油 200亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082098付息，票面利率3.97% 中国石油200亿元五年期中票1082099付息，票面利率3.97% 中国铁路总公司200亿元五年期中票1182163付息，票面利率4.98% 重庆化医控股公司16.6亿元五年期中票1182164付息，票面利率5.67% 三一集团19亿元三年期中票1182165付息，票面利率5.26% 江苏国信资产管理公司21亿元五年期中票1182166付息，票面利率5.23% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --消息人士透露，中国房产税试点扩容已提上日程。继上海、重庆试点房产税征收后，今年有望新增数个城市 进行房产税试点。新增试点城市执行方案与标准将因地制宜，预计主要针对增量征收。 --国家行政学院决策咨询部陈炳才文章称，中国应容许国内生产总值(GDP)增速下降到5%-7%，并及早调整战略 和产业结构。 --中国社科院金融所研究员刘煜辉周一在中国证券报撰文称，对待存量债务要采取一整套综合治理方案，甚至 不排除必要的金融救助措施，进行资产置换，如发行长期低利率特别债券对现有银行债权进行购买，积极推进债 务重组。 5/23汇丰发布5月制造业PMI初值 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳；审校 康熙泽)