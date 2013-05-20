《中国债券市场每日交易备忘》--5月20日

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国金茂集团7.5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 浙江商业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 江山股份 3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招商银行主承 湖南富兴集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，华夏银行主承 飞乐音响 4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承 陕西煤业化工集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和招商银行主承 天津城市基础设施建投集团22亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和工商银行主承 电信科学技术研究院21.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行和北京银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国开行50亿元一年期固息增发债130218，票面利率3.15% 南方电网50亿元六个月期超短期融资券011307004，票面利率3.68% 中国铝业公司50亿元一年期短融041358045 ，票面利率4.06% 昆明制药 1.5亿元一年期短融041360032 ，票面利率5.60% 湖南高速公路建设开发总公司16.6亿元一年期短融041360036 ，票面利率4.50% 厦门路桥建设集团5亿元一年期短融041360035，票面利率4.25% 阿拉尔统众国资经营公司8亿元一年期短融041356014，票面利率4.44% 中山公建集团2亿元一年期短融041352024，票面利率4.87% 曙光股份 4亿元一年期短融041364022， 票面利率5.10% 新疆投资发展集团5亿元一年期短融041359037 票面利率4.25% 山东王晁煤电集团2亿元三年期中票1382246，票面利率5.65% 重庆商社集团5亿元五年期中票1382245， 票面利率5.43% 玖龙纸业(重庆)7亿元三年期中票1382247，票面利率5.34% 中条山有色金属集团5亿元三年期中票1382252，票面利率4.78% 山东钢铁集团30亿元五年期中票1382253，票面利率4.95% 江苏交通控股14亿元10年期中票1382251，票面利率5.30% 福建旗滨集团3亿元三年期中票1382254，票面利率6.45% 甘肃建设投资控股集团5亿元三年期中票1382250，票面利率5.04% ============================================================================ 三、缴款： 财政部300亿元七年续发固息国债130008，发行价格100.35元 财政部299.77亿元三年期储蓄国债131703，票面利率5.00% 财政部200亿元五年期储蓄国债131704，票面利率5.41% 海拉尔区城市基础设施投资开发置业公司8亿元七年期固息债1380197，票面利率6.2% 河南国资运营公司5亿元一年期短融 盐城国资投资集团5亿元一年期短融 重庆对外经贸集团6亿元一年期短融 天津城投集团50亿元一年期短融 紫江企业 2亿元一年期短融 大冶有色金属8亿元一年期短融 河南投资集团5亿元一年期短融 镇江城投集团8亿元一年期短融 广州港集团5.3亿元一年期短融 阳泉煤业集团煤化工投资公司5亿元五年期中期票据 中国水电建设四川电力开发8亿元五年期中票 浙江小商品城 三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国航空油料集团20亿元六个月期超短融011235002到期兑付，票面利率4.12% 中国铁路总公司200亿元一年期短融041251015到期兑付，票面利率3.69% 中利科技 4亿元一年期短融041259026到期兑付，票面利率5.48% 天津赛瑞机器设备公司2.5亿元一年期短融041260025到期兑付，票面利率6.95% 皇明洁能控股公司1.5亿元一年期短融041264013到期兑付，票面利率7.00% 大连集装箱码头公司1.6亿元九个月短融041258048到期兑付，票面利率4.85% 农发行120亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债070406付息，基本利差0.60% 河北建设投资集团10亿元七年期固息债098084付息，票面利率4.85% 河北建设投资集团10亿元10年期固息债098085付息，票面利率5.05% 财政部280亿元50年期固息债100037付息，票面利率4.40% 赤峰市基础设施投资公司12亿元七年期固息债1080060付息，票面利率6.18% 南通产业控股集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080061付息，票面利率5.27% 内蒙古伊泰集团15亿元五年期中票1082097付息，票面利率4.93% 湖北联合发展投资集团7亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280152付息，票面利率6.30% 新疆天富电力集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280153付息，票面利率6.50% 上海张江集团7亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1280154付息，票面利率5.60% 抚顺矿业集团10亿元五年期中票1282160付息，票面利率5.84% 四川沱牌舍得集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282161付息，票面利率6.88% 贵航股份 2亿元三年期中票1282162付息，票面利率4.92% 上海张江集团6亿元七年期固息债068024到期兑付，票面利率4.0% 苏州工业园地产公司12亿元10年期固息债058005付息，票面利率5.05% 陕西煤业化工集团公司10亿元15年期固息债068023付息，票面利率4.15% 财政部355.6亿元15年期特别国债0700006付息，票面利率4.69% 财政部271.50亿元七年期固息国债080007付息，票面利率4.01% 国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债090204付息，基本利差0.55% 清华控股有限公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098086付息，票面利率4.78% 农发行195.80亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债100415付息，基本利差0.49% 襄阳市建设投资经营有限公司10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080062付息，票面利率5.70% 中国银行 320亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1106001付息，票面利率5.3% 中国海运集团公司60亿元五年期固息债1182162付息，票面利率5.23% 内蒙古奈伦集团公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088011付息，票面利率8.0% 农业银行 200亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债092501付息，票面利率3.3% 农行 250亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债092502付息，票面利率4.0% 农行50亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债092503付息，基本利差0.60% 中国铝业公司80亿元五年期固息债098087付息，票面利率3.8% 中国铝业公司20亿元七年期固息债098088付息，票面利率4.4% 财政部280亿元五年期固息债100013付息，票面利率2.38% 国开行150亿元五年期固息债100212付息，票面利率3.00% 宜兴城市发展投资公司15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080063付息，票面利率5.08% 中国石油 200亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082098付息，票面利率3.97% 中国石油200亿元五年期中票1082099付息，票面利率3.97% 中国铁路总公司200亿元五年期中票1182163付息，票面利率4.98% 重庆化医控股公司16.6亿元五年期中票1182164付息，票面利率5.67% 三一集团19亿元三年期中票1182165付息，票面利率5.26% 江苏国信资产管理公司21亿元五年期中票1182166付息，票面利率5.23% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --消息人士透露，中国房产税试点扩容已提上日程。继上海、重庆试点房产税征收后，今年有望新增数个城市 进行房产税试点。新增试点城市执行方案与标准将因地制宜，预计主要针对增量征收。 --国家行政学院决策咨询部陈炳才文章称，中国应容许国内生产总值(GDP)增速下降到5%-7%，并及早调整战略 和产业结构。 --中国社科院金融所研究员刘煜辉周一在中国证券报撰文称，对待存量债务要采取一整套综合治理方案，甚至 不排除必要的金融救助措施，进行资产置换，如发行长期低利率特别债券对现有银行债权进行购买，积极推进债 务重组。 5/23汇丰发布5月制造业PMI初值 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳；审校 康熙泽)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。