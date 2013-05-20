版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 09:12 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
  ============================================================================
  一、新债发行：
    
  中国金茂集团7.5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承  
  浙江商业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承
  江山股份 3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，招商银行主承                           
             
  湖南富兴集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，华夏银行主承
  飞乐音响 4亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，北京银行主承
  陕西煤业化工集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),兴业银行和招商银行主承
  天津城市基础设施建投集团22亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和工商银行主承              
                           
  电信科学技术研究院21.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行和北京银行主承                
       
  ============================================================================
  二、新债上市：
    
  国开行50亿元一年期固息增发债130218，票面利率3.15%
  南方电网50亿元六个月期超短期融资券011307004，票面利率3.68% 
  中国铝业公司50亿元一年期短融041358045 ，票面利率4.06%
  昆明制药 1.5亿元一年期短融041360032 ，票面利率5.60%
  湖南高速公路建设开发总公司16.6亿元一年期短融041360036 ，票面利率4.50%
  厦门路桥建设集团5亿元一年期短融041360035，票面利率4.25%
  阿拉尔统众国资经营公司8亿元一年期短融041356014，票面利率4.44%
  中山公建集团2亿元一年期短融041352024，票面利率4.87%
  曙光股份 4亿元一年期短融041364022， 票面利率5.10%
  新疆投资发展集团5亿元一年期短融041359037  票面利率4.25%
  山东王晁煤电集团2亿元三年期中票1382246，票面利率5.65%
  重庆商社集团5亿元五年期中票1382245， 票面利率5.43%
  玖龙纸业(重庆)7亿元三年期中票1382247，票面利率5.34%
  中条山有色金属集团5亿元三年期中票1382252，票面利率4.78%
  山东钢铁集团30亿元五年期中票1382253，票面利率4.95%
  江苏交通控股14亿元10年期中票1382251，票面利率5.30%
  福建旗滨集团3亿元三年期中票1382254，票面利率6.45%
  甘肃建设投资控股集团5亿元三年期中票1382250，票面利率5.04%
  ============================================================================
  三、缴款：   
    
  财政部300亿元七年续发固息国债130008，发行价格100.35元
  财政部299.77亿元三年期储蓄国债131703，票面利率5.00%
  财政部200亿元五年期储蓄国债131704，票面利率5.41%
  海拉尔区城市基础设施投资开发置业公司8亿元七年期固息债1380197，票面利率6.2%       
  河南国资运营公司5亿元一年期短融
  盐城国资投资集团5亿元一年期短融
  重庆对外经贸集团6亿元一年期短融
  天津城投集团50亿元一年期短融
  紫江企业 2亿元一年期短融
  大冶有色金属8亿元一年期短融
  河南投资集团5亿元一年期短融 
  镇江城投集团8亿元一年期短融
  广州港集团5.3亿元一年期短融
  阳泉煤业集团煤化工投资公司5亿元五年期中期票据
  中国水电建设四川电力开发8亿元五年期中票
  浙江小商品城 三年期中票
  ============================================================================
  四、还本付息：   
   
  中国航空油料集团20亿元六个月期超短融011235002到期兑付，票面利率4.12%    
  中国铁路总公司200亿元一年期短融041251015到期兑付，票面利率3.69%
  中利科技 4亿元一年期短融041259026到期兑付，票面利率5.48%
  天津赛瑞机器设备公司2.5亿元一年期短融041260025到期兑付，票面利率6.95%
  皇明洁能控股公司1.5亿元一年期短融041264013到期兑付，票面利率7.00%  
  大连集装箱码头公司1.6亿元九个月短融041258048到期兑付，票面利率4.85%  
  农发行120亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债070406付息，基本利差0.60%
  河北建设投资集团10亿元七年期固息债098084付息，票面利率4.85%
  河北建设投资集团10亿元10年期固息债098085付息，票面利率5.05%
  财政部280亿元50年期固息债100037付息，票面利率4.40%
  赤峰市基础设施投资公司12亿元七年期固息债1080060付息，票面利率6.18%
  南通产业控股集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080061付息，票面利率5.27%
  内蒙古伊泰集团15亿元五年期中票1082097付息，票面利率4.93%
  湖北联合发展投资集团7亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280152付息，票面利率6.30%
  新疆天富电力集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280153付息，票面利率6.50%
  上海张江集团7亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1280154付息，票面利率5.60%
  抚顺矿业集团10亿元五年期中票1282160付息，票面利率5.84%
  四川沱牌舍得集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282161付息，票面利率6.88%
  贵航股份 2亿元三年期中票1282162付息，票面利率4.92%  
  上海张江集团6亿元七年期固息债068024到期兑付，票面利率4.0%    
  苏州工业园地产公司12亿元10年期固息债058005付息，票面利率5.05%
  陕西煤业化工集团公司10亿元15年期固息债068023付息，票面利率4.15%
  财政部355.6亿元15年期特别国债0700006付息，票面利率4.69%
  财政部271.50亿元七年期固息国债080007付息，票面利率4.01%
  国开行200亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债090204付息，基本利差0.55% 
  清华控股有限公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098086付息，票面利率4.78%
  农发行195.80亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债100415付息，基本利差0.49% 
  襄阳市建设投资经营有限公司10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1080062付息，票面利率5.70%
  中国银行  320亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债1106001付息，票面利率5.3%
  中国海运集团公司60亿元五年期固息债1182162付息，票面利率5.23%
  内蒙古奈伦集团公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088011付息，票面利率8.0%
  农业银行 200亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债092501付息，票面利率3.3%
  农行 250亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债092502付息，票面利率4.0%
  农行50亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债092503付息，基本利差0.60%
  中国铝业公司80亿元五年期固息债098087付息，票面利率3.8%
  中国铝业公司20亿元七年期固息债098088付息，票面利率4.4%
  财政部280亿元五年期固息债100013付息，票面利率2.38%
  国开行150亿元五年期固息债100212付息，票面利率3.00%
  宜兴城市发展投资公司15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080063付息，票面利率5.08%
  中国石油  200亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1082098付息，票面利率3.97%
  中国石油200亿元五年期中票1082099付息，票面利率3.97%
  中国铁路总公司200亿元五年期中票1182163付息，票面利率4.98%
  重庆化医控股公司16.6亿元五年期中票1182164付息，票面利率5.67%
  三一集团19亿元三年期中票1182165付息，票面利率5.26%
  江苏国信资产管理公司21亿元五年期中票1182166付息，票面利率5.23%
  ============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
  --消息人士透露，中国房产税试点扩容已提上日程。继上海、重庆试点房产税征收后，今年有望新增数个城市
进行房产税试点。新增试点城市执行方案与标准将因地制宜，预计主要针对增量征收。 
    
  --国家行政学院决策咨询部陈炳才文章称，中国应容许国内生产总值(GDP)增速下降到5%-7%，并及早调整战略
和产业结构。
    
  --中国社科院金融所研究员刘煜辉周一在中国证券报撰文称，对待存量债务要采取一整套综合治理方案，甚至
不排除必要的金融救助措施，进行资产置换，如发行长期低利率特别债券对现有银行债权进行购买，积极推进债
务重组。 


  5/23汇丰发布5月制造业PMI初值
  5/27公布1-4月规模以上工业企业利润
 =============================================================================
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 吴芳；审校 康熙泽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐