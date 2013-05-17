更新版 1-新债招标：中国50年期国债利率明显低于预期，受低位需求偏多扰动

* 50年国债利率4.24%，明显低于预期及二级水平

* 未中标机构占比逾三成，或受累于票面利率定位过低

* 认购倍数2.13倍，低位需求强劲 (新增交易员评论及细节)

路透上海5月17日 - 中国财政部周五今年首次招标发行的50年期国债，利率明显低于预期及二级水平，逾2倍的认购倍数并显示，低位需求较为强劲，同时也导致了逾三成投标机构未中标，较多数情况比例偏高。

业内人士稍早透露，财政部招标发行的200亿元人民币50年期固息国债，中标利率为4.24%，投标倍数2.13倍。此前市场利率预测均值为4.31%，利率区间4.25%-4.35%。

北京一券商交易员透露，在51家国债承销团中，只有33家中标，而且平均每笔中标额逾3亿元，意味着本次招标基本以保险等大型特定机构为主，同其大量的低利率需求，直接拉低了中标水平。

北京一银行交易员也表示，一般国债招标中，一至三家机构未能中标属于较为正常情况。今日落标机构过多，同时认购倍数不低，说明不同机构对本期债利率定位上偏差明显，且量大低位者胜出。

财政部去年发行的两期50年国债120008券和120020券最新中债估值 分别为4.3188%和4.3227%；中债登固息国债到期收益率曲线 显示，50年品种最新收益率为4.3268%。

另外，因今日招标新债期限过长且流动性极弱，明显低于预期的结果并未对二级市场产生直接影响。