台湾债市：公债/公司债RP利率走跌，寿险资金满溢下周或再探底

路透台北5月17日 - 台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周五再度走跌，因寿险资金今日前进货币型基金，市场资金满载溢出，而券源奇缺，奇货可居，令承作利率再度向下修正。且部分证券商及票券商已向客户预告，下周将再下调利率，附买回利率短期怕难逆转趋跌走势。

市场调度人士称，此前票券商率先下调利率，令证券商RP利率与票券商差距过大，而证券商的承作利率在市场亦有高低分歧，但在市场资金供应源源不绝，券源却稀疏的情况下，此前应客户要求利率在相对高档的证券商，已下调跟进低标，缩小市场差距，且无分公债及公司债，料下周将延续本周走势。

〞寿险几十亿几十亿的往货币型基金丢...钱真的太多了。〞一票券商资金调度人士称。

另一证券商调度人士则指出，由于市场利率往低位靠拢的趋势明显，原本为顾及客户往来关系而承作的较高利率已经渐少，若客户不愿接受较低利率，就将券源挪移至愿接受的资金供应方，且已向客户提出预告，下周不排除向下续调。

市场人士并指出，缺券若渴的附买回市场短期看来难以解决券少钱多的窘境，不过此前率先下调利率的大型票券商今日未再进一步下调利率，底部暂时有撑，但下周资金情势如果持续浮滥，当前仍难以判定是否会再破底。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交下移至0.65-0.67%，少数见成交在0.64%；上日以0.67%为主；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，上日主要在0.75-0.77%。