台湾债市：公债/公司债RP利率走跌，寿险资金满溢下周或再探底

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月17日 - 台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周五再度走跌，因寿险资金今日前进货币型基金，市场资金满载溢出，而券源奇缺，奇货可居，令承作利率再度向下修正。且部分证券商及票券商已向客户预告，下周将再下调利率，附买回利率短期怕难逆转趋跌走势。
市场调度人士称，此前票券商率先下调利率，令证券商RP利率与票券商差距过大，而证券商的承作利率在市场亦有高低分歧，但在市场资金供应源源不绝，券源却稀疏的情况下，此前应客户要求利率在相对高档的证券商，已下调跟进低标，缩小市场差距，且无分公债及公司债，料下周将延续本周走势。
〞寿险几十亿几十亿的往货币型基金丢...钱真的太多了。〞一票券商资金调度人士称。
另一证券商调度人士则指出，由于市场利率往低位靠拢的趋势明显，原本为顾及客户往来关系而承作的较高利率已经渐少，若客户不愿接受较低利率，就将券源挪移至愿接受的资金供应方，且已向客户提出预告，下周不排除向下续调。
市场人士并指出，缺券若渴的附买回市场短期看来难以解决券少钱多的窘境，不过此前率先下调利率的大型票券商今日未再进一步下调利率，底部暂时有撑，但下周资金情势如果持续浮滥，当前仍难以判定是否会再破底。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交下移至0.65-0.67%，少数见成交在0.64%；上日以0.67%为主；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，上日主要在0.75-0.77%。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间持于0.57-0.61%附近，主要是因公债已几无券源，几无成交；一个月公司债RP利率交投区间则在0.64-0.68%，上日在0.64-0.69%。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。