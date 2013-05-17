《全球贸易分析》若退出欧盟，英国贸易或将停滞不前

但进口配额可能就比较难处理，因为进口配额适用范围是整个欧盟，且是与供应国间经过谈判的结果。单是牛肉，就得和阿根廷、美国、加拿大和澳洲等国重启谈判；这几国目前出口至欧盟的牛肉享有某些配额的低关税优惠。

因此除非英国放弃权利，不然就得就其分到的份额讨价还价，首先是跟欧盟国家，然后还要与其余WTO成员磋商新协议。

Abbott表示，这些都是技术性的，且如果各方都“充满善意”可在六个月内达成；但其他国家也可能将此视为要求获得更好条件的机会。

更糟糕的是，英国服务业进入欧盟单一市场的机会可能有所丧失。目前英国对欧盟贸易收支虽为逆差，但服务贸易收支却是顺差。

负责推广英国商务的TheCityUK称，2011年英国对欧盟的金融服务贸易顺差达176亿英镑，欧盟国家的银行在英国拥有的资产达1.4万亿(兆)英镑，为全国总额的17%。

“我认为伦敦城对于这些方面应该担心得多，”Abbott说。

Erixon表示，由于对欧盟的决策没了话语权，英国在一些政策上也无法保护其权利，例如其无法阻止欧洲央行将欧元计价证券的结算所搬到欧元区等等。

“那将迫使许多金融活动撤出伦敦，移师欧元区，”Erixon说。(完) (编译 许娜/石冠兰/张若琪 审校 高琦/张明钧)