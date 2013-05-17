《全球贸易分析》若退出欧盟，英国贸易或将停滞不前

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
但进口配额可能就比较难处理，因为进口配额适用范围是整个欧盟，且是与供应国间经过谈判的结果。单是牛肉，就得和阿根廷、美国、加拿大和澳洲等国重启谈判；这几国目前出口至欧盟的牛肉享有某些配额的低关税优惠。
因此除非英国放弃权利，不然就得就其分到的份额讨价还价，首先是跟欧盟国家，然后还要与其余WTO成员磋商新协议。
Abbott表示，这些都是技术性的，且如果各方都“充满善意”可在六个月内达成；但其他国家也可能将此视为要求获得更好条件的机会。
更糟糕的是，英国服务业进入欧盟单一市场的机会可能有所丧失。目前英国对欧盟贸易收支虽为逆差，但服务贸易收支却是顺差。
负责推广英国商务的TheCityUK称，2011年英国对欧盟的金融服务贸易顺差达176亿英镑，欧盟国家的银行在英国拥有的资产达1.4万亿(兆)英镑，为全国总额的17%。
“我认为伦敦城对于这些方面应该担心得多，”Abbott说。
Erixon表示，由于对欧盟的决策没了话语权，英国在一些政策上也无法保护其权利，例如其无法阻止欧洲央行将欧元计价证券的结算所搬到欧元区等等。
“那将迫使许多金融活动撤出伦敦，移师欧元区，”Erixon说。(完) (编译 许娜/石冠兰/张若琪 审校 高琦/张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。