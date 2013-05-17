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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 11:42 BJT

日本股市：日经指数早盘收低，近期急涨后出现获利了结

路透东京5月17日 - 日本股市日经指数周五连续第二日下跌，对近期股市急涨的谨慎情绪引发获利了结，美股回落亦影响投资者信心。

不过，对日圆疲软带来好处的持续乐观情绪支撑日经指数守在15,000点关口，有望实现周线连续第二周上涨。

日经指数 早盘跌0.1%至15,019.55点，脱离周四触及的五年半盘中高位15,155.72点。

东证股价指数 涨0.3%至1,248.34点。早盘成交量达到过去90个交易日全天日均成交量的60.4%。(完)
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