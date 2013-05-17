日本股市：日经指数早盘收低，近期急涨后出现获利了结

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京5月17日 - 日本股市日经指数周五连续第二日下跌，对近期股市急涨的谨慎情绪引发获利了结，美股回落亦影响投资者信心。
不过，对日圆疲软带来好处的持续乐观情绪支撑日经指数守在15,000点关口，有望实现周线连续第二周上涨。
日经指数 早盘跌0.1%至15,019.55点，脱离周四触及的五年半盘中高位15,155.72点。
东证股价指数 涨0.3%至1,248.34点。早盘成交量达到过去90个交易日全天日均成交量的60.4%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。