《日本央行焦点》下周会议料按兵不动，或将透过市场操作抑制债市波动

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
但公债收益率持续大幅上升将损及企业资本支出，并增加日本为庞大债务融资的成本，从而恶化已经很糟的财政状况。
日本财务大臣麻生太郎目前为止仍显得淡定，他周五对议会表示，鉴于日股最近的大幅上涨，投资者有理由将资金抽离债市而转投股市。
目前央行希望能利用市场操作来遏制债市震荡。央行周三在东京货币市场注资2.8万亿日圆，是以往一天注资规模的三倍还多。
消息人士称，若震荡情况持续，日本央行可能亦会考虑提高每月的购债规模，直到公债价格稳定，目前每月购买规模为7.5兆日圆。
不过这类微调购债措施无法保证能长时间抚平市场不安气氛。周三的巨额注资便未能阻止公债收益率连续第四个交易日收升。
如果通过承诺增加公债购买规模来扩大刺激措施，恐怕会造成反效果，因这会使得债市本已稀薄的流动性变得更少。
“债市已经被日本央行扭曲。市场较以往更依赖央行的购债计划，且缺少流动性将使市场持续容易出现大幅波动，”摩根大通证券首席经济分析师菅野雅明说道。
“日本央行可能并没有预计到会有这么大的动荡，只是提高央行购债规模不能解决问题。”(完)
(译文审校 许娜)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。