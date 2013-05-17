《日本央行焦点》下周会议料按兵不动，或将透过市场操作抑制债市波动

但公债收益率持续大幅上升将损及企业资本支出，并增加日本为庞大债务融资的成本，从而恶化已经很糟的财政状况。

日本财务大臣麻生太郎目前为止仍显得淡定，他周五对议会表示，鉴于日股最近的大幅上涨，投资者有理由将资金抽离债市而转投股市。

目前央行希望能利用市场操作来遏制债市震荡。央行周三在东京货币市场注资2.8万亿日圆，是以往一天注资规模的三倍还多。

消息人士称，若震荡情况持续，日本央行可能亦会考虑提高每月的购债规模，直到公债价格稳定，目前每月购买规模为7.5兆日圆。

不过这类微调购债措施无法保证能长时间抚平市场不安气氛。周三的巨额注资便未能阻止公债收益率连续第四个交易日收升。

如果通过承诺增加公债购买规模来扩大刺激措施，恐怕会造成反效果，因这会使得债市本已稀薄的流动性变得更少。

“债市已经被日本央行扭曲。市场较以往更依赖央行的购债计划，且缺少流动性将使市场持续容易出现大幅波动，”摩根大通证券首席经济分析师菅野雅明说道。

“日本央行可能并没有预计到会有这么大的动荡，只是提高央行购债规模不能解决问题。”(完)