中国债市动态：现券短端收益率略上行，资金面略趋紧压制买需

路透上海5月17日 - 中国银行间债市周五现券收益率短端略有上行，因资金较前期略有趋紧，打击投资者买需，而早间招标的50年国债虽然意外偏低，但主要还是受主力机构配置需求拉动，尚未给二级带来较大影响，现券中长端窄幅震荡。

“接下来就是5月末了，资金估计还会紧，(现券)短的(收益率)在往上走。”北京一大型商业银行交易员称。

他并指出，近期政策面消息偏淡静，月底前资金将是现券走向的主要风向标，“不过就算(收益率)反弹，幅度也应该有限，6月初资金好转的话，(收益率)应该又会下来的。”

业内人士周五透露，财政部稍早招标发行的200亿元人民币50年期固息国债，中标利率为4.24%，明显低于此前4.31%的利率预测均值。