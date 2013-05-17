中国债市动态：现券短端收益率略上行，资金面略趋紧压制买需

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海5月17日 - 中国银行间债市周五现券收益率短端略有上行，因资金较前期略有趋紧，打击投资者买需，而早间招标的50年国债虽然意外偏低，但主要还是受主力机构配置需求拉动，尚未给二级带来较大影响，现券中长端窄幅震荡。
“接下来就是5月末了，资金估计还会紧，(现券)短的(收益率)在往上走。”北京一大型商业银行交易员称。
他并指出，近期政策面消息偏淡静，月底前资金将是现券走向的主要风向标，“不过就算(收益率)反弹，幅度也应该有限，6月初资金好转的话，(收益率)应该又会下来的。”
业内人士周五透露，财政部稍早招标发行的200亿元人民币50年期固息国债，中标利率为4.24%，明显低于此前4.31%的利率预测均值。
二级市场上，剩余期限约0.95年的固息国债130002券最新成交价对应收益率 为2.85%，上日尾盘为2.8399%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。