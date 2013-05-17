《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增93.65亿台币

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北5月17日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增93.65亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,729.60亿台币。上周存单发行量净减16.65亿台币。
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
5/13 1,966.15 1,973.15 +7.00
5/14 630.00 681.00 +51.00
5/15 641.15 675.30 +34.15
5/16 2,613.00 2,611.00 -2.00
5/17 3,477.50 3,481.00 +3.50
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总计 9,327.80 9,421.45 +93.65
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
5/13 22 16
5/14 28 20
5/15 16 16
5/16 15 19
5/17 23 15
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总计 104 86 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。