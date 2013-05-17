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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 17:07 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增93.65亿台币

路透台北5月17日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增93.65亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,729.60亿台币。上周存单发行量净减16.65亿台币。

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

5/13 1,966.15 1,973.15 +7.00

5/14 630.00 681.00 +51.00

5/15 641.15 675.30 +34.15

5/16 2,613.00 2,611.00 -2.00

5/17 3,477.50 3,481.00 +3.50

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总计 9,327.80 9,421.45 +93.65

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

5/13 22 16

5/14 28 20

5/15 16 16

5/16 15 19

5/17 23 15

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总计 104 86 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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