《热点透视》油价操纵案调查凸显油市价格信息并不可靠

毕竟，若在市场走向上对普氏说个小谎，多报或少报个几美分，手上有油品要出售的交易商会仍会有利可图。对于那些持有多种产品复杂避险仓位的人而言，价格只要小幅波动可能就会有丰厚获利。但交易商之间要持续合谋操纵价格可能会有困难。就算某两家交易商在某一天进行合谋，次日也有可能在一笔交易上处于对立立场。

若一直存在诈欺行为，其所造成的冲击将不仅仅是在于实货市场。许多长期能源供应合约，是以布兰特或其他PRA的价格指标作为参考依据。其所造成的影响也会显现在衍生品市场。举例而言，洲际交易所(ICE)使用PRA的抽样数据来制定布兰特原油期货的现货结算价，不过其并未揭露是使用哪些特定公司的数据。许多店头市场(OTC)衍生品交易也得依靠PRA调查报价。

若当中真有不轨之处，其所造成的金融冲击难以估算。欧盟指出，就算“评定价格只遭到微小扭曲”，但仍将造成“重大冲击”，欧盟并提到对“最终消费者”的潜在伤害。这听来有点言过其实。和LIBOR操纵案一样，价格遭到扭曲的程度可能相当有限，只是暂时现象，同时也不是朝同一个方向。

比较有可能的是数量庞大、但几乎观察不到的客户损失，以及少数获得非常丰厚利润的个别交易商。不过就像银行从LIBOR丑闻中学到的教训一样，没有造成庞大损失也不会使他们免于遭到大众鄙视及蒙受巨额罚款。

PRA可能可以避开最坏的状况。欧盟对于“业者可能避免其他机构参与价格评定过程”表达关切。这意味着普氏的编辑过程仍可能会面临一些审视。但和参与LIBOR制定的银行不同的是，PRA不会自行下单交易。他们只是在交易合意两造之间扮演资讯经纪商。而且他们总能够提供新的安全措施以提高作弊难度。

无论调查结果为何，当前基于实际及假设交易报价所建构的能源定价制度，仍与LIBOR之间存在一些令人感到不安的相似之处，也就是完全是依靠各方的报告来制定价格。这样的定价机制虽然方便，但很有问题。