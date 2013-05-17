《Saft专栏》量化宽松与资产组合迷局

确实，数据显示，同时搭配投资中长期公债及股票，比起只投资其中一种，波动程度会降低，这正是投资组合的基本建构。

因此，公债不只是一个避险工具，而是一个具备正收益的避险工具。事实上，这是公债受到欢迎的一大原因。

**量化宽松效应**

现在来想想，当政府买债措施将这些债券的收益率压低到微乎其微，甚至如果加上通货膨胀调整，沦为负收益率时，会发生什么情况。同时也想想看，在量化宽松之下，作为一个投资人，你所面临的债市，是由一个大买家主宰，这个买家的动机不在于获利，而是就业和通胀，而且如果未来达到其目标，这个买家可能摇身一变成为大卖家。

“目前多数发达国家债市在我的投资组合里面没什么表现，我已经全部卖光。我比较重视那些确实有希望抵销股市波动性、而且有正收益的债市，并且利用它们，藉以在最诱人的股市维持大量曝险，”Nangle称。

那么，应该要持有什么？

主要问题在于，在政府公债以外，拥有正收益的可投资资产，例如公司债，多数与股市的连动性都要高出许多。这就表示，这些资产会提高投资组合的风险及波动性。

如此一来只剩下现金，现金是零收益，但是它不像债券一样有资本利损的危险。可惜的是，如果你要增加现金部位，就得降低股票敞口，或是再度提高投资风险。无论哪一种做法，量化宽松可能都在无意间导致一些投资人持有更多现金。

那么，投资人现在实际状况究竟如何？

乍看之下，金融市场似乎显示多数人正在提高投资风险，但证据并非完全一致。虽然货币市场部位目前比信贷危机高峰大幅下滑，至少在美国是如此，但现在仍处于历史高档水准。同时，存于商业银行的现金资产大幅增加，当然其中有很多复杂原因，但这个现象可以明确解读为，民间家庭及企业对未来看法保守。

这一切都更让人觉得，量化宽松在货币政策方面的成功，仍然没有获得证明。