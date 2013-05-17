《Saft专栏》量化宽松与资产组合迷局

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
确实，数据显示，同时搭配投资中长期公债及股票，比起只投资其中一种，波动程度会降低，这正是投资组合的基本建构。
因此，公债不只是一个避险工具，而是一个具备正收益的避险工具。事实上，这是公债受到欢迎的一大原因。
**量化宽松效应**
现在来想想，当政府买债措施将这些债券的收益率压低到微乎其微，甚至如果加上通货膨胀调整，沦为负收益率时，会发生什么情况。同时也想想看，在量化宽松之下，作为一个投资人，你所面临的债市，是由一个大买家主宰，这个买家的动机不在于获利，而是就业和通胀，而且如果未来达到其目标，这个买家可能摇身一变成为大卖家。
“目前多数发达国家债市在我的投资组合里面没什么表现，我已经全部卖光。我比较重视那些确实有希望抵销股市波动性、而且有正收益的债市，并且利用它们，藉以在最诱人的股市维持大量曝险，”Nangle称。
那么，应该要持有什么？
主要问题在于，在政府公债以外，拥有正收益的可投资资产，例如公司债，多数与股市的连动性都要高出许多。这就表示，这些资产会提高投资组合的风险及波动性。
如此一来只剩下现金，现金是零收益，但是它不像债券一样有资本利损的危险。可惜的是，如果你要增加现金部位，就得降低股票敞口，或是再度提高投资风险。无论哪一种做法，量化宽松可能都在无意间导致一些投资人持有更多现金。
那么，投资人现在实际状况究竟如何？
乍看之下，金融市场似乎显示多数人正在提高投资风险，但证据并非完全一致。虽然货币市场部位目前比信贷危机高峰大幅下滑，至少在美国是如此，但现在仍处于历史高档水准。同时，存于商业银行的现金资产大幅增加，当然其中有很多复杂原因，但这个现象可以明确解读为，民间家庭及企业对未来看法保守。
这一切都更让人觉得，量化宽松在货币政策方面的成功，仍然没有获得证明。
对投资人而言，重点在于整个投资环境变得更加危险，而各大央行正在强迫你共担苦果。(完) (译文审校 张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。