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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 13:37 BJT

更正-东京汇市：美元逼近10个月高位，美联储温和派官员称可能结束购债

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.2864     1.2881      -0.13      -2.50     1.3194
 美元/日圆                        102.26     102.24      +0.02     +17.89      86.74
 欧元/日圆                        131.56     131.70      -0.11     +14.94     114.46
 美元/瑞郎                        0.9670     0.9646      +0.25      +5.63     0.9155
 英镑/美元                        1.5250     1.5268      -0.12      -6.16     1.6251
 美元/加元                        1.0221     1.0192      +0.28      +3.02     0.9921
 澳元/美元                        0.9757     0.9807      -0.51      -6.12     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8111     0.8159      -0.59      -2.08     0.8283
 澳元/日圆                        99.780    100.260      -0.48     +10.71     90.130
 新西兰元/日圆                    82.960     83.420      -0.55     -41.09    140.820
 英镑/日圆                        155.96     156.10      -0.09     +10.75     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2019     1.2019      +0.00      -4.15     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 王冠中)
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