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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 12:43 BJT

国际油市：油价跌向每桶103美元，受累于需求增速忧虑及美元走强

美国原油期货 下跌0.06美元，至95.11美元，上日结算价上涨0.86美元。美国原油期货本周可能结束周线连三涨的走势。

“未来几个交易日，美元将对油价有很大影响，因为到某个时间美元将开始走软，因为美元最近几天已经涨太多，”Astmax Investments大宗商品业务主管Tetsu Emori称。

“过去几天所有的美国经济指数都表现疲软，这引发了对需求的疑虑。”

美国经济显现第二季成长放缓的最新迹象，大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩，且房屋开工下降明显。

Emori指出，强势美元加上需求展望疲软，将使布兰特原油下周维持在103-105美元区间，美国原油期货将在95-98美元。

美元指数周五在10个月高点附近持坚。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/蔡美珍; 审校 张荻/于春红)
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