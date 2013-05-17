中国汇市：人民币早盘回升，国际美元涨势暂歇后中间价借机大幅高开

* 人民币早盘回升，中间价高开近百点

* 隔夜美元涨势暂歇

* 4月结售汇数据即期远期保持双顺差

* 企业的人民币升值预期仍较强烈

路透北京5月17日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅回升。隔夜美元指数涨势暂歇，人民币中间价借机大幅高开，即期成交区间在净结汇驱动下亦上移至6.14元附近，仍贴近今天波幅区间上限水平。

交易员表示，近期从客盘上看净结汇状态不变，尤其是刚刚发布的4月份代客结售汇数据还是即期远期结售汇双顺差，远期净结汇还较3月份倍增，体现出企业的人民币升值预期仍然较为强烈。

上海一股份行交易主管表示，从近期人民币中间价走势看，美元指数大幅走坚时，中间价贬值幅度明显较以前收窄，而今天在隔夜美元指数微跌情况下却高开近百点，可能也是对近期结汇市场压力较大的一种体现。

北京时间12:19，人民币兑美元即期报6.1400元，上日收报6.1492元。今日人民币兑美元中间价 为6.1997元，上日中间价为6.2096元。

外管局周五公布数据显示，4月银行代客结售汇顺差343亿美元，较上月446亿美元回落；同月远期结售汇为净结汇91亿美元，而3月为44亿美元。

东京汇市美元指数周五守在10个月高位附近，之前美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称美联储可能在今夏开始缩减刺激举措，澳元跌势因而加剧。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2323/60，上日尾盘为6.2360。

北京时间12:19，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1404/26元，上一交易日尾盘报6.1427元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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