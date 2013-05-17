更新版 1-中国外汇：4月代客结售汇保持即远期双顺差，远期净结汇倍增显升值预期加强

* 4月代客结售汇即期远期仍为双顺差 * 即期代客结售汇绝对额净额均回落，监管初显成效 * 远期净结汇规模环比倍增，体现企业层面升值预期增强 * 5月即期代客结售汇料续回落，即期汇率更体现真实外贸供需 (新增背景和评论) 路透北京5月17日 - 中国外管局最新数据显示，4月份银行代客结售汇和远期售汇签约仍保持双顺差，尤其是远期净结汇 规模较上月倍增，体现企业层面的人民币升值预期在4月有所增强，与当月人民币在中间价指引下快速升值相呼应。 不过交易人士表示，即期代客结售汇无论从绝对值还是净客上看，规模都较3月有所回落，体现出监管层对于虚假贸易等 资金流入渠道加强监管已初见成效，预计5月份该数据会体现出更为明显的回落。 广发银行金融市场部外汇交易主管黄毅表示，远期代客结售汇净额环比倍增，说明当月中间价快速上升，增强了企业对人 民币升值的预期，“很多以前没有做远期结汇的客户，他们的需求都被激发出来了。” 他并表示，5月起外管局又出台一系列政策，对投机性资金流入进行限制，以防加大人民币升值压力，预计这些举措会使5 月份即期代客结售汇数字有更明显的回落，人民币即期汇率有望更能够体现出真实的外贸供求关系。 中国国家外汇管理局最新数据显示，4月银行代客结售汇顺差343亿美元，较上月446亿美元回落；同月远期结售汇为净结 汇91亿美元。 周五刊登在外管局网站的数据显示，4月银行代客结汇1,340亿美元，售汇997亿美元。同期，银行代客远期结汇签约303亿 美元，远期售汇签约212亿美元。 招商证券周五发布的研究报告亦称，从最近公布的4月进出口情况来看，海关的监管正在逐步加强，2013年一季度对香港 出口虚增部分月均在1,000亿元左右，4月的虚高成分比3月下降，规模料在600亿至800亿元。 “随着外管局“三管齐下”加强监管，海关总署和银监会等监管机构协同管理，套利资金流入国内难度将会进一步增加。 ”报告写道。 中国央行公布4月新增外汇占款虽较一季度月均增量超4,000亿元人民币有明显回落，但仍高达2,943.54亿元。虽然中国经 济增长明显弱于预期，监管层亦出台了加强资本管制的新举措，但若人民币的升势不改，短期内外汇占款恐仍居高不下。 今年以来人民币兑美元即期 累计升值幅度已达1.47%，离市场预期全年1-2%左右的增幅已经过半，其中4月以来 升值幅度就达到0.45%。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元): 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 代客结售汇净额 343 446 322 926 543 185 78 63 -63 5 -35 51 -37 78 代客收付款顺收 169 367 127 554 317 59 -53 -89 0 88 64 91 85 149 代客远期结售汇净 91 44 25 94 95 54 -6 -57 -12 -34 -107 -53 -18 33 额 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储 备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/) (发稿 李然; 审校 黄凯)