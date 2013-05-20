路透专访：中国应确定合理宏观税负水平，统筹考虑全部政府收入--税收专家

《技术解析》LME期铝可能升向1,930美元，现已突破阻力位1,914
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
* 财税改革顶层设计很关键，先明确宏观税负水平
* 税负高低应与与经济发展及政府支出相匹配
* 税制结构和税种税率调整逐步推进
路透北京5月20日 - 中国的宏观税负水平是否适当屡屡引发争议。面对迫切推进的财税体制改革，国家税务局税收科学研究所原所长刘佐认为，改革顶层设计首先要确定宏观税负水平，即确定政府该拿多少钱，民众对税负的承受能力。
刘佐在接受路透专访时就称，确定宏观税负水平时要将政府的全部收入，不仅包括公共财政中的税收和非税收入，还要考虑政府性基金等其它三类收入纳入统筹考虑，以及财政支出和经济发展的匹配度等，再进一步完善税制结构和主要税种。
“现在的财税改革比过去可难多了，要统筹考虑政府的全部收入，同时要和财政支出综合考虑。”刘佐称，因此改革的顶层设计很重要，就像盖楼房，要有总的设计图，计划盖多高，楼层的结构如何，每个房间如何布置等等，如果顶层设计没搞好，后面的改革就很难推进。
他提到，合理的宏观税负水平要与政府支出规模，其所提供的公共服务水平以及经济发展相匹配，同时要顾及税务机关的征管能力，国民纳税意识等，因此设计宏观税负水平是一个很大的工程，而不仅仅是数据的简单调整。
“现在民众对财税改革的参与意识很强，改革方案也需要一个征询民意，民众参与的过程。”刘佐称。
他提到，发展中国家的宏观税负水平大多在10%至30%之间，但中国在这方面的争论一直比较大，若按财政部的口径近年来中国的宏观税负水平为19%左右，而研究机构和民众的感受往往是税负很重。
他进一步解释，造成这种认知差异的原因虽与统计口径不同有关，如官方的宏观税负统计口径中并不包括税收之外的其它政府收入。但事实上，中国政府的收入却远不止税收，还包括社会保险基金收入，国有资本经营收入和政府性基金收入，且每年这方面的收入并不少。
根据财政部2013年预算报告，公共财政收入（12.66万亿元人民币）+中央政府性基金（3，619亿）+中央国有资本经营收入（1，011亿）+全国社会保险基金收入（3.28万亿），四项加起来达16.4万亿元，约占2012年中国GDP总量51.9万亿的32%。
国际上通常以一定时期（如一年）政府集中的税收总量或税收和非税收入总量占同期国内生产总值（GDP）的比重，来测算、衡量一个国家的宏观税负水平。
面对外界对中国宏观税负高的指责，中国财政部曾屡次表态称，从国际比较来看，中国目前的宏观税负水平并不高。
去年底中国社会科学院财经战略研究院发布的《中国宏观经济运行报告2012》称，中国宏观税负呈现逐步上升趋势，中小口径的宏观税负缺口逐渐拉大。
社科院的这份报告分别采用中小宏观税负口径做了纵向对比，其中，小口径的宏观税负只体现税收对GDP的比例，不含其他行政性处罚的费用、款项，中口径宏观税负则体现财政收入对GDP的比例，不仅包括了税收，也含有罚金、费用等其他行政收入。 结果显示，2000年小口径的宏观税负与中口径宏观税负分别为12.7%和13.5%，而2011年，小口径的宏观税负为19.0%，中口径的宏观税负水平为22.0%，两种口径的宏观税负都有明显的上升。
**完善税制结构和税种**
刘佐表示，在确定合理的宏观税负水平的前提下，应当根据中国经济发展的现状，完善税制结构，如货物和劳务税，所得税等所占比重如何调整，同时抓紧完善主要税种。
他提到，中国目前货物和劳务税的比重约为60%，所得税约为30%。随着经济发展水平提高，货物和劳务税的比重会下降，所得税的比重会提高。同时，税制改革需要加快，促进降低货务和劳务税的比重，提高所得税的比重。
“主要税种的完善需要同步推进，从目前看比较急的是营业税改增值税的步伐应该加快，这项改革涉及中央地方的财力分配等问题，虽然阻力很大，但是相较中国推进改革的大局，这都是小问题。”刘佐称。
中国已宣布将从今年８月１日将营改增的试点推向全国，预计全年减收规模为1，200多亿元人民币，全部推开“营改增”后全年预计可减税约两三千亿元。
营(业税)改增(值税)是中国政府结构性减税的重要内容。中国新任财政部部长楼继伟此前表示,下一步将不再进行地区试点，而是分行业在全国推开，力争年底或明年初出台铁路运输和邮电通信的营改增方案. （完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
1,914阻力位是从3月9日低位1,848美元到4月5日高点1,980涨势的50%费波纳奇回档位。下一阻力位是1,930美元，反弹态势料将在其附近止步，当前反弹可能是第二次向双顶颈线方向拉回。
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）