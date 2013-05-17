中国货币市场：回购利率多续涨，财税缴款对资金面的冲击持续发酵

路透北京5月17日 - 中国银行间市场周五回购加权利率 多续涨。市场人士表示，财税缴款等“抽水”市场流动性，导致机构维护自身头寸安全的意愿更强，谨慎操作让资金面更显紧张。

市场人士并表示，本月财税缴款对资金面的冲击是一个渐进的过程，已经到来但并未过去，仍应谨慎，但也无需过度悲观；央行公开市场操作的态度影响很大，仍要密切注意。

“昨天资金还挺好，今天就收了，财税的影响我们是早就关注到了，但信息还不一定完全，”上海一大型银行交易员称，“我们有些资金在途，所以保守些，下午再看看。”维护自身流动性安全，谨慎操作的机构心态可见一般。

于是，才会有北京一国有银行的拆入策略，“沟通呗，大中型机构一遍一遍地问，那会还没有这会可能就有了呢，钱落地就有了嘛！”

机构心态亦尚可。“都说紧，但也没有盲目地没头没脑地借，还不到抓狂的地步；大家都说下午嘛，给了人无限的希望，”华东地区一银行交易员称。

展望月内的资金面，上述北京和上海另一大型银行的交易员均指出，财税缴款的影响是缓慢且渐近的，已经到来但并未过去，市场预期比较脆弱，确应谨慎一些。

上海交易员进一步指出，在此过程当中，央行的态度至关重要将密切关注。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

而业内人士之前向路透表示，周三(15日)是单月增值税、消费税、营业税等税种的缴纳截至日。去年同期，上述三税种上缴近4,000亿元人民币。但不应忽视的是，同期财政也会投放资金，去年同期支出9,165亿元,单月财政存款的净增额为2,652亿元，更遑论资本流入和公开市场未来或有的“注资”。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:一天 2.8580 2.7243 +13.37

七天 3.6340 3.2116 +42.24

14天 3.6082 3.2183 +38.99

上交所债券回购

其中:一天 6.8850 7.4700 -58.50

七天 3.9550 3.0500 +90.50

14天 3.7000 3.4000 +30.00 回购定盘利率

其中:隔夜 2.8700 2.7500 +12.00

七天 3.5200 3.1900 +33.00

14天 3.5700 3.1700 +40.00 shibor

其中:隔夜 2.8439 2.7020 +14.19

七天 3.5858 3.1920 +39.38