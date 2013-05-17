《Maguire专栏》中国在全球稻米市场仍占据主导地位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**意料之外**
尽管过去10年左右以来，中国谷物消费持续增加在谷物和油籽业界是众所皆知的事，但中国近来跨足进口市场寻求谷物供应却不是大家都预期到的。
在稻米市场尤其明显，中国长久以来都是稻米最大的生产国，市场也普遍认为中国在稻米区块可以自给自足。中国除了是全球最大的稻米消费国外，也握有全球稻米库存逾40%，几乎是全球第二大消费国和库存持有国印度所持有库存的两倍，这一点也支持了中国可自给自足的看法。
因此中国从2010/11年度全球稻米进口国排行榜第八名，在次年度跳升至第二名，并在2012/13年度超越尼日利亚站上第一名时，确实让人有些意外。
预计中国今年会再稳坐全球最大稻米进口国宝座，许多人认为这也是有些令人意外的发展，因为中国未来这一年稻米产量料创纪录。
然而，对于那些追踪中国国内稻米价格趋势--尤其是政府积极避免食品通胀的主要人口稠密地区米价趋势--的人来说，中国强势进入稻米进口市场的迹象已经浮现好几个月了。
北京的白米价在2013年初上扬，而且持续固守强劲水准，近日更触及纪录高点，每公吨超过715美元。中国远北以及人口稠密的东部海岸地区也有类似的米价走势。
在此同时，越南、泰国和巴基斯坦等主要出口国的白米价格则普遍处于下滑趋势，因这些地区生产过剩，引发激烈竞争，抢夺全球稻米交易的份额。
中国国内米价和出口国米价背道而驰的趋势，令数名市场追踪人士预期到美国农业部近期估计的大规模进口总额。
然而，很少有人预期美国稻米出口商会在这项业务中占得一席之地，因美国白米价格比东南亚及巴基斯坦的白米价格高出许多。
参看中国米价和进口米价相关图表，请点选：(link.reuters.com/jeh28t)
尽管如此，中国预计会成为最大稻米进口国这项事实，应会支撑全球稻米交易，最终也可能将其他进口地区推向从美国寻求供应。(完) (译文审校 王洋)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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