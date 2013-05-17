《中国信用市场综述》理财需求形式或有微调，信用债需提防流动性拐点

作者 徐永

路透上海5月17日 - 中国中债登关于限制银行理财与自营账户之间业务关系的范围，不仅包括交易还包括代理结算，这事实上完全限制了银行理财正常买卖债券的能力，在银行理财乙类户资格明确之前，银行理财的债券需求已多数转入线下，或者寻求券商基金信托等通道，一段时间内银行理财需求形式将部分转移到基金券商等账户。

这将影响信用债的需求结构，对需求总量料影响不大，不过目前除了疲弱的基本面对信用债仍有支撑外，本周开始信用债无论在流动性，供给方面都面临不小的调整压力，未来一段时间仍会在基本面和流动性之间寻求平衡。在新一轮经济数据披露之前，流动性拐点因素或将形成本轮信用债调整的直接压力。

“流动性与货币市场的收益率相关性比较高，与债券收益率的相关性还需要进一步实证分析，目前主导因素基本面的问题不大，流动性和政策面的持续变化确实需要更加关注。”海通证券固定收益分析师李宁认为。

中国4月工业、投资和消费的数据公布之后，基本面的走向进一步低于预期，这导致了本周信用债收益率进一步小幅下行，银行间中短期票据超AAA收益率曲线 本周回落了6个BP(基点),至4.3331%。

在今年债券供给增加，货币政策一直中性偏紧，监管政策等利空因素较多的情况下，信用债收益率自年初以来却一直震荡向下，到5月份已经引起了较多机构的困惑，未来的收益率下行空间还有多大？

对此多数机构倾向于回归基本面分析，即虽然年初机构基本一致看空债市，但不断低于预期的基本面数据是本轮收益率向下的主导因素。

而进入5月份，如果基本面因素不会更差，则其对债市的影响将整体趋弱，债市总体而言，将进入上下空间都不大（比如10个BP)的横盘震荡阶段。

这时一些其他因素包括监管政策、供需以及流动性对债市的影响权重将提升，而从本周的情况来，这些因素继续面临利空。

政策方面，本周中国外汇交易中心将限制机构内部债券账户交易结算的范围进一步扩大到所有金融机构，但从影响而言，还是银行理财的影响最大。

从银行理财人士的反馈来看，目前其与自营账户之间，不仅是交易需求被限制，由于丙类户的所有买卖业务都需通过自营的甲类账户代理结算，即使仅通过自营账户之间发生代理结算关系，买卖其他机构的债券业务亦被禁止。

“基本上就是业务无法开展，只能通过线下的模式，或者走通道形式来买。”上海一位银行理财业务主管介绍。

在4月份债券净增持2,408亿人民币的规模中，包括银行理财的广义基金内占据了其中的1,851.75亿元，但若银行理财的债券业务无法正常买卖，料证券公司通道的债券增持将大幅增加。

银行理财正常买卖业务的重启，主要将静待中债登关于银行理财升级乙类户的政策放开，市场人士的预计是未来一到二个月左右的时间。

这只是影响理财真实需求的投资者结构，不过增量方面亦不乐观。从银监会的数据来看，一季末银行理财的余额为8.2万亿元，需要注意的是银行理财的绝对规模已首次落后于信托业8.73万亿的总资产。

且从4月份的统计来看，银行理财的发行数量也环比下降了8.76%，一季度央行货币政策报告中亦有包括银行理财资金池规范的专门内容，这种整体环境对银行理财的规模增速都不乐观，并将直接影响信用债的需求。

**流动性拐点**

流动性拐点判断则来自于已经低于2%的超储率和下周或将迎来的财政存款上缴高峰期。

一季度末金融机构超储率是2%，而从4月份来看，财政存款，存款因素，公开市场和M0变化等对超储的影响分别约为-5,224亿，200亿，680亿和100亿元，合计回笼超过4,000亿元，超储率4月底极有可能已经回到1.7%左右的水平。

虽然中国央行有公开市场短期流动性调节工具(SLO)和常设借贷便利(SLF)，资金面对低超储率的容忍弹性已经增加，但若下周迎来财政存款上缴高峰（估计3,000亿左右,去年同期是2,652亿元），流动性压力将明显增大，央行的公开市场操作也将备受关注。

不过这种走向因叠加外汇占款的因素而变得较为复杂，因尽管超储率已经不高，在4月份金融机构新增外汇占款仍高达近3,000亿元规模且预期5月份亦不低的情况下，央行本周进行了净回笼350亿的操作。

但流动性面临拐点概率较大，货币市场隔夜回购 也已从上周的2.1%底部，上升到了本周的接近3%的水平，并较有可能在本月底超过4%以上。