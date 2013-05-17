东京美债：公债价格受支撑，疲弱美国数据协助收益率脱离高点

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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该收益率周四创下一个月来最大跌幅，此前美国公布多项经济数据逊于预期。
美国上周初请失业金人数经季节调整后跳增3.2万人至36万人，为11月以来最大增幅。
费城联邦储备银行称，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩。新订单降至近一年最低水准。
4月汽油价格大幅下滑，导致美国消费者物价创下逾四年最大降幅，消费者物价指数(CPI)下滑0.4%，为2008年12月以来最大降幅。
疲弱数据缓解了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将开始缩减买债计划的预期，尽管部分联储官员周四呼吁开始撤回刺激措施。 (完)
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利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。