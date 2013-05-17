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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 13:56 BJT

东京美债：公债价格受支撑，疲弱美国数据协助收益率脱离高点

该收益率周四创下一个月来最大跌幅，此前美国公布多项经济数据逊于预期。

美国上周初请失业金人数经季节调整后跳增3.2万人至36万人，为11月以来最大增幅。

费城联邦储备银行称，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩。新订单降至近一年最低水准。

4月汽油价格大幅下滑，导致美国消费者物价创下逾四年最大降幅，消费者物价指数(CPI)下滑0.4%，为2008年12月以来最大降幅。

疲弱数据缓解了对于美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将开始缩减买债计划的预期，尽管部分联储官员周四呼吁开始撤回刺激措施。 (完)

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