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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 14:23 BJT

全球金市：连续第七个交易日走低，为四年来最长连跌走势

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1380.91 -4.78 -0.34 -17.53

现货银 22.57 -0.09 -0.40 -25.46

现货铂金 1476.75 -2.25 -0.15 -3.79

现货钯金 737.47 1.47 +0.20 6.57

COMEX期金 1379.70 -7.20 -0.52 -17.67 19136

COMEX期银 22.56 -0.10 -0.44 -25.37 4579

汇率

欧元/美元 1.2863

美元/日圆 102.29

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/侯向明; 审校 张涛)
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