澳新汇市：新西兰元和澳元受挫，或将连续第二周下跌

新西兰元贸易加权指数 触及六周低点，澳元贸易加权指数 延续近期大跌态势，触及10月来低点75.2，进一步远离4月创下的80上方的28年高位。

“走弱的程度让市场大感意外，”一欧系银行驻新加坡交易员表示。

交易员指称，日本投资者大举卖出触发了停损单，并使得澳元和新西兰元跌势加剧，澳新货币料将连续第二周周线下跌。

新西兰元兑美元迄今下跌2.5%，澳元自周一以来则跌2.7%。本月至今澳新货币下跌逾5%。

交易员表示，新西兰元尤其容易下跌，因之前新西兰经济展现改善迹象曾促使投资者建立不少多仓。

一些分析师认为新西兰元可能低见0.7800美元，技术面讯号亦偏空,因新西兰元已跌破0.8177和0.8149，这分别是55周和100周移动均线切入位。自9月以来这些切入位一直是新西兰元的支撑位，周线若收在该水准下方，后市将偏空。

一亚洲交易员预期澳元将在0.9700附近盘整，重要支撑位为2012年低位0.9581。(完)

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