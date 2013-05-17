贝克汉姆宣布赛季末挂靴

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼彻斯特5月16日 - 英国足坛巨星大卫·贝克汉姆周四宣布，将在本赛季结束后正式挂靴。

贝克汉姆的职业生涯可谓战绩彪炳，这位前英格兰国家队队长本月助巴黎圣日耳曼(PSG)夺得法甲联赛冠军。38岁的小贝届时将带着英超联赛、西甲联赛、美国大联盟联赛、以及法甲联赛等多项冠军荣誉告别绿茵场，且其影响力远远不止局限在足球领域。

“我非常感谢PSG给我机会让我延续球员生涯，但是我认为现在是时候结束我的踢球生涯了，非常荣幸能够在最顶级的联赛中(结束)，”小贝在声明中称。他的最后一场比赛将是5月26日PSG与洛里昂的法甲联赛。

贝克汉姆为英格兰队共出场115次，并在效力曼联时助红魔夺得欧冠赛冠军、6次英超联赛冠军以及2次足总杯冠军。

小贝还为皇马赢得过西甲联赛冠军，为洛杉矶银河拿下美国职业足球大联盟冠军，并助巴黎圣日耳曼夺下19年来第一个法甲冠军。

小贝称自己一直想在职业生涯的巅峰时期退役，并开玩笑称，当在PSG与巴萨的欧冠赛中，“梅西从后面跑过来超过我时”，我意识到自己是时候结束了。

“很简单，我想以冠军的身份离开，”贝克汉姆在接受天空体育台(Sky Sports)采访时称。

“现在就是对的时间，我认为这是对的时间，但问题在于我总觉得自己还能再做点什么。”

贝克汉姆出生于伦敦，少年时期便加入曼联青训营。1992年17岁的小贝第一次正式为曼联一线队出场。

“直到今天为止，我最骄傲的一件事是担任英格兰国家队队长，”贝克汉姆在声明中称。

“每当我穿上(英格兰)三狮球衣，我知道自己不仅仅是跟随着前辈们，更代表了每一个英国球迷。我非常骄傲能够在场上和场下代表英格兰。”(完)