贝克汉姆宣布赛季末挂靴

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼彻斯特5月16日 - 英国足坛巨星大卫·贝克汉姆周四宣布，将在本赛季结束后正式挂靴。
贝克汉姆的职业生涯可谓战绩彪炳，这位前英格兰国家队队长本月助巴黎圣日耳曼(PSG)夺得法甲联赛冠军。38岁的小贝届时将带着英超联赛、西甲联赛、美国大联盟联赛、以及法甲联赛等多项冠军荣誉告别绿茵场，且其影响力远远不止局限在足球领域。
“我非常感谢PSG给我机会让我延续球员生涯，但是我认为现在是时候结束我的踢球生涯了，非常荣幸能够在最顶级的联赛中(结束)，”小贝在声明中称。他的最后一场比赛将是5月26日PSG与洛里昂的法甲联赛。
贝克汉姆为英格兰队共出场115次，并在效力曼联时助红魔夺得欧冠赛冠军、6次英超联赛冠军以及2次足总杯冠军。
小贝还为皇马赢得过西甲联赛冠军，为洛杉矶银河拿下美国职业足球大联盟冠军，并助巴黎圣日耳曼夺下19年来第一个法甲冠军。
小贝称自己一直想在职业生涯的巅峰时期退役，并开玩笑称，当在PSG与巴萨的欧冠赛中，“梅西从后面跑过来超过我时”，我意识到自己是时候结束了。
“很简单，我想以冠军的身份离开，”贝克汉姆在接受天空体育台(Sky Sports)采访时称。
“现在就是对的时间，我认为这是对的时间，但问题在于我总觉得自己还能再做点什么。”
贝克汉姆出生于伦敦，少年时期便加入曼联青训营。1992年17岁的小贝第一次正式为曼联一线队出场。
“直到今天为止，我最骄傲的一件事是担任英格兰国家队队长，”贝克汉姆在声明中称。
“每当我穿上(英格兰)三狮球衣，我知道自己不仅仅是跟随着前辈们，更代表了每一个英国球迷。我非常骄傲能够在场上和场下代表英格兰。”(完)
编译：辛毅 发稿：王燕焜
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。