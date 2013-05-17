拳王梅威瑟蝉联全美收入最高运动员荣耀

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约5月15日 - 美国《体育画报》(Sports Illustrated)周三公布的收入排行榜显示，36岁的拳王弗洛伊德·梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)为去年全美收入最高的职业运动员。梅威瑟至今职业比赛保持一场未败，在过去一年只参加了两场拳赛便取得至少9000万美元进账。
次中量级拳击手梅威瑟被认为是同时代拳手中防守能力最强的一个。他在《体育画报》公布的全美运动员“财富50”(Fortunate 50)排名中蝉联榜首，在该杂志2012年公布的排名中，梅威瑟以8500万美元的收入排在第一，同样是只打了两场比赛。
这份榜单计算了运动员们的工资估值、奖金、以及赞助、广告收入。梅威瑟收入之高更惊人的是，不管是在去年还是今年，他均没有接受赞助或广告代言费。
28岁的NBA球星勒布朗·詹姆斯凭借5650万美元的收入排在美国本土排名第二位，其中1750万为工资，3900万美元为赞助及广告收入。
这一排名始于2004年，老虎·伍兹从2004年至2011年一直排在美国本土排名第一位，而在今年降至第五位，收入为4080万美元。
美国榜单的第50名是美国职棒大联盟球队芝加哥小熊的外野手阿方索·索利安诺(Alfonso Soriano)，他在去年全年的收入为1802万美元。
《体育画报》并公布了国际体坛吸金排行榜前20位(International 20)，大卫·贝克汉姆以4800万美元的年收入排在榜首。(完)
编译：辛毅 发稿：王燕焜
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。