东京汇市：美元接近10个月高位，因市场重新评估美联储购债前景

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市 涨跌% 涨跌% 收市价 价 欧元/美元 1.2857 1.2881 -0.19 -2.55 1.3194 美元/日圆 102.50 102.24 +0.25 +18.17 86.74 欧元/日圆 131.74 131.70 +0.03 +15.10 114.46 美元/瑞郎 0.9681 0.9646 +0.36 +5.75 0.9155 英镑/美元 1.5232 1.5268 -0.24 -6.27 1.6251 美元/加元 1.0228 1.0192 +0.35 +3.09 0.9921 澳元/美元 0.9741 0.9807 -0.67 -6.27 1.0393 新西兰元/美元 0.8105 0.8159 -0.66 -2.15 0.8283 澳元/日圆 99.830 100.260 -0.43 +10.76 90.130 新西兰元/日圆 83.060 83.420 -0.43 -41.02 140.820 英镑/日圆 156.11 156.10 +0.01 +10.86 140.82 澳元/新西兰元 1.2010 1.2019 -0.07 -4.23 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦 以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。