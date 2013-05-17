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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 14:48 BJT

东京汇市：美元接近10个月高位，因市场重新评估美联储购债前景

纽约     当日     今年来   2012年
                                  最新报价   上收市    涨跌%    涨跌%    收市价
                                               价                        
                                                                            
 欧元/美元                           1.2857   1.2881    -0.19     -2.55   1.3194
 美元/日圆                           102.50   102.24    +0.25    +18.17    86.74
 欧元/日圆                           131.74   131.70    +0.03    +15.10   114.46
 美元/瑞郎                           0.9681   0.9646    +0.36     +5.75   0.9155
 英镑/美元                           1.5232   1.5268    -0.24     -6.27   1.6251
 美元/加元                           1.0228   1.0192    +0.35     +3.09   0.9921
 澳元/美元                           0.9741   0.9807    -0.67     -6.27   1.0393
 新西兰元/美元                       0.8105   0.8159    -0.66     -2.15   0.8283
 澳元/日圆                           99.830  100.260    -0.43    +10.76   90.130
 新西兰元/日圆                       83.060   83.420    -0.43    -41.02  140.820
 英镑/日圆                           156.11   156.10    +0.01    +10.86   140.82
 澳元/新西兰元                       1.2010   1.2019    -0.07     -4.23   1.2540
                                                                                
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦
 以此为基准计算。
 (完)
        
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 (编译 孙茉莉; 审校 张若琪)
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