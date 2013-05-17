欧元债市：德债期货下滑，因本周市场上涨后投资者锁定获利

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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“数据并不太好，所以我看不到(美联储)突然转向并削减(购债计划)的理由...美国公债持坚，因此德债也没有下跌理由。我认为今天可能又会陷入盘整，”交易商说。
0704GMT，德债期货 下跌4个跳动点至145.27。周四结算价报145.31。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 侯向明; 审校 张涛)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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