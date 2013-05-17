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债券 | 2013年 5月 17日 星期五 14:33 BJT

欧元债市：德债期货下滑，因本周市场上涨后投资者锁定获利

“数据并不太好，所以我看不到(美联储)突然转向并削减(购债计划)的理由...美国公债持坚，因此德债也没有下跌理由。我认为今天可能又会陷入盘整，”交易商说。

0704GMT，德债期货 下跌4个跳动点至145.27。周四结算价报145.31。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 侯向明; 审校 张涛)
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