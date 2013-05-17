《路透峰会》安全专家也难逃个人网络安全挑战

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月16日 - 在数字世界没有人是安全的，即便是那些网络安全领域最聪明的人，也常常不得不掂量如何在个人生活中阻挡黑客袭击。
政府和私营部门顶级电脑安全专家在本周的“路透网络安全峰会”上建议，增强辨别能力，保持警惕，要多疑。
前美国国土安全部长切尔托夫（Michael Chertoff）称，“有两类人：一是还没有被黑客攻击过的人；再就是不知道自己被黑客攻击过的人。”这是网络安全领域广泛流行的一句话。
在他们的职业生活中，网络安全专家使用最先进的技术来对抗网络攻击。但谈到个人的自我保护时，很多专家使用的策略竟然技术含量很低。
切尔托夫在2009年离开政界后创办了安全咨询公司The Chertoff Group，他表示，在办公室自己不使用电子邮件，以切断网络遭受攻击的一个可能源头。现任美国国土安全部长纳波利塔诺（Janet Napolitano）也不使用电子邮件。
卡巴斯基（Eugene Kaspersky）的公司研发了世界畅销的防病毒软件，但他本人却使用一款非常旧的索尼爱立信手机，因相对现在可以上网的智能手机，这款手机更难被黑客攻入。
“我是个保守的人。我非常多疑……我对每个链接、每封电子邮件都保持怀疑态度，”卡巴斯基说道。
其他网络安全专家也警告人们不要将重要数据放在计算机硬盘上，不要写下敏感信息，在社交媒体上尽量少透露个人信息。(完)
编译：程芳 发稿：张家伟
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。