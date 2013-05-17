《路透峰会》安全专家也难逃个人网络安全挑战

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月16日 - 在数字世界没有人是安全的，即便是那些网络安全领域最聪明的人，也常常不得不掂量如何在个人生活中阻挡黑客袭击。

政府和私营部门顶级电脑安全专家在本周的“路透网络安全峰会”上建议，增强辨别能力，保持警惕，要多疑。

前美国国土安全部长切尔托夫（Michael Chertoff）称，“有两类人：一是还没有被黑客攻击过的人；再就是不知道自己被黑客攻击过的人。”这是网络安全领域广泛流行的一句话。

在他们的职业生活中，网络安全专家使用最先进的技术来对抗网络攻击。但谈到个人的自我保护时，很多专家使用的策略竟然技术含量很低。

切尔托夫在2009年离开政界后创办了安全咨询公司The Chertoff Group，他表示，在办公室自己不使用电子邮件，以切断网络遭受攻击的一个可能源头。现任美国国土安全部长纳波利塔诺（Janet Napolitano）也不使用电子邮件。

卡巴斯基（Eugene Kaspersky）的公司研发了世界畅销的防病毒软件，但他本人却使用一款非常旧的索尼爱立信手机，因相对现在可以上网的智能手机，这款手机更难被黑客攻入。

“我是个保守的人。我非常多疑……我对每个链接、每封电子邮件都保持怀疑态度，”卡巴斯基说道。

其他网络安全专家也警告人们不要将重要数据放在计算机硬盘上，不要写下敏感信息，在社交媒体上尽量少透露个人信息。(完)