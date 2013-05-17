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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 14:46 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元和新西兰元不支倒地

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* 澳元/美元下跌0.55%，新西兰元/美元跌0.51%，美元/日圆涨0.14%，欧元/日圆持平

* 香港和韩国休市，交投淡静。亚洲股市大都走升

* 澳元和新西兰元受关注，日本投资者抛售且停止单遭触发

* 澳元/美元低见0.9736美元,收在200周移动均线切入位下方,下看2012年低位0.9581

* 关注即将登场的加拿大CPI、美国密西根大学消费者信心指数、欧洲央行演说,以及周六贝南克的演说。(完)

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