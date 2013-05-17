中国股市：地产股提振沪综指收升1.4%再创逾一个半月新高，短线走势向好

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海5月17日 - 中国股市沪综指周五收升1.4%，再创逾一个半月收盘新高，地产股继续领涨。分析师指出，前期创业板强劲而大盘较弱的局面，正酝酿风格转换，大盘股有望走出一波企稳回升的行情，因基本面持续低于预期之后，市场对未来已逐步趋向乐观。
沪综指 收报2,282.870点，涨31.064点或1.38%，此前收盘高位为3月27日的2,301.26点。该指数本周累计上涨1.60%，为连续第三周上涨。上海A股今日成交额为1,109亿元人民币，上日为1,020亿元。
“大盘应该已经开始风格转换了,二季度看到2,400点的问题不大。”长城证券策略组带头人分析师朱俊春认为。
他并指出，创业板在风格转换后部分股票可能会承压，但也不必过分悲观，因其资金需求规模相对较小，且在基本面向好的情况下，成长性仍有待进一步挖掘。
上证地产类指数 今日收盘大涨2.46%。深圳创业板综合指数 则上涨1.652%。
沪深300指数 收涨1.54%，报2,592.048点。沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,572点，涨2.14%，成交745,651手。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。