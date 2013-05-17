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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 15:34 BJT

新兴汇市：坡元或创一年来最大单周跌幅，受美联储缩减刺激评论所挫

亚洲       当日     今年以来    2012年
                         最新报价   上日尾盘     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                         
 日圆                       102.47     102.26      -0.20     -15.30      86.79
 坡元                       1.2573     1.2519      -0.43      -2.82     1.2219
 台币                       29.971     30.050      +0.26      -2.79     29.136
 韩元*                     1116.83    1116.40      -0.04      -4.14    1070.60
 泰铢                        29.81      29.74      -0.23      +2.68      30.61
 菲律宾披索                  41.19      41.23      +0.10      -0.34      41.05
 印尼卢比                  9760.00    9747.00      -0.13      -1.33    9630.00
 印度卢比                    54.88      54.78      -0.17      +0.21      54.99
 马币                       3.0225     3.0145      -0.26      +1.17     3.0580
 人民币                     6.1412     6.1492      +0.13      +1.45     6.2303
 
    *  韩国金融市场因假期休市。(完)
        
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 (编译 侯向明/张若琪 审校 石冠兰/王洋)
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