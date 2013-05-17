更新版-日本股市：日经指数创2007年12月以来最高收位，受日圆走软激励连涨两周

市场分析师表示，许多纯作多的投资人尚未追上日本市场的凌厉涨势。受政府大举货币宽松和景气复苏努力的推动，日本市场今年初以来已涨约45%。

“如日股有逢低承接的空间，投资人就想买进，因为他们期待市场还会扬升，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说。

农业化学生产商日本农药 大涨16%，牵引机制造商井关农机 跳升17%。

长期来看，市场人士预期日本市场将进一步上涨，因日圆趋弱改善许多日本企业的获利前景。

“在结构性多头市场中，股票和房地产等日本风险资产的根基依然坚稳。我们维持长久以来对东证股价指数2013年底将达1,400点的看法，并增加新目标，预计2014年底将触及1,800点，”摩根大通日本股票研究主管科尔(Jesper Koll)在报告中写道。

“我们认为，持续的货币刺激，获利能见度增加，加上企业高瞻远瞩的具体投资战略，综合这些有力的因素，才正要开始发展动能，且还将持续多年。”

东证股价指数上涨0.6%，收报1,253.24点。成交量温和，计44.0亿股换手，上个月日均成交量为43.1亿股。