更新版-日本股市：日经指数创2007年12月以来最高收位，受日圆走软激励连涨两周

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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市场分析师表示，许多纯作多的投资人尚未追上日本市场的凌厉涨势。受政府大举货币宽松和景气复苏努力的推动，日本市场今年初以来已涨约45%。
“如日股有逢低承接的空间，投资人就想买进，因为他们期待市场还会扬升，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说。
农业化学生产商日本农药 大涨16%，牵引机制造商井关农机 跳升17%。
长期来看，市场人士预期日本市场将进一步上涨，因日圆趋弱改善许多日本企业的获利前景。
“在结构性多头市场中，股票和房地产等日本风险资产的根基依然坚稳。我们维持长久以来对东证股价指数2013年底将达1,400点的看法，并增加新目标，预计2014年底将触及1,800点，”摩根大通日本股票研究主管科尔(Jesper Koll)在报告中写道。
“我们认为，持续的货币刺激，获利能见度增加，加上企业高瞻远瞩的具体投资战略，综合这些有力的因素，才正要开始发展动能，且还将持续多年。”
东证股价指数上涨0.6%，收报1,253.24点。成交量温和，计44.0亿股换手，上个月日均成交量为43.1亿股。
但分析师也表示，由于市场在短时间内就大幅上扬，因此需慎防，超买迹象近期内可能再次引起修正。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。