技术分析：中国股市沪综指走出小双底形态，短线行情趋好

作者/曾祥进

路透北京5月17日 - 中国股市沪综指 本周（5.13-17）历经反复震荡，在回抽2,200点获得支撑后，最终走出3个月以来形成的下跌通道。节后三周多头主力全力护盘，并成功扭转了此前大盘短中期技术形态双双恶化的形势。

同时，沪指周五收盘亦冲破了震荡逾一个半月的2,250点箱体上沿，多头并做出一个小双底形态且放量突破颈线，从技术上奠定了短多格局。目前短期均线系统转为多头排列，各技术指标亦修好，小双底形态的量度升幅指向2,340点一线。从中期走势看，技术面亦有所改观但尚不明朗，则需继续修缮。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/bur28t)

从K线形态看，沪指本周一度大幅下跌至2,200点附近后获得支撑，随后多头连续拉出中阳线反击且伴随成交量的明显放大，令其最终扭转局势并掌握主动，放量阳线为短期多头讯号，激励场外观望资金加大介入力度，从而为大盘的继续反弹助力。

目前，沪指短线技术指标日KDJ（随机指标）RSI（相对强弱指数）均在强势区运行，MACD（指数平滑异同移动平均线）持续低位回升，另外一个积极讯号是本周DX（动向指数）开始掉头回升，显示在经过一周多空拉锯后，短线上涨趋势开始形成，股指有继续上行空间。

另外，多头通过营造多头技术形态吸引场外观望资金介入的意图明显。沪指移出下跌通道之后，自3月底以来的横向震荡逐步演化为一个小型的双底形态，颈线位于2,250点附近，本周五大盘放量突破该颈线，且成交金额连续两个交易日冲上千亿元水平，该小双底形态的有效性应已得以确认。

按照小双底形态的量度升幅测算，短线沪股的上涨目标约在2,340点附近，即今年3月大盘两度反弹的高点位置附近，届时股指料将面临新的较大阻力。 较长期走势(周线图): (link.reuters.com/cur28t)

节后沪综指连续收出三周阳线，30周均线的中线支撑作用得到了发挥，同时本周股指亦突破了10周和20周均线（2,281点），多头气势大增，预计下周在震荡消化20周均线附近的技术压力后，股指仍将向2,340点的短线目标迈进。