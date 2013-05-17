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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 16:04 BJT

中国债市：流动性进一步趋紧推利率互换短端续涨，关注下周资金面情况

路透北京5月17日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五短端不改上日涨
势，升幅约1-2个基点(BP)，因财税缴款影响持续发酵致流动性进一步趋紧。交易员表示，
密切关注下周资金面情况；此外，将于下周四公布的经济先行指标--中国5月汇丰制造业PMI
初值有望对判断未来经济前景提供指引。
    
    “今天主要还是受资金的影响，IRS短端上来一些，一年昨天大概在3.26%-3.27%，今天
在3.28%。长的基本没什么成交，变动不大。”上海一银行交易员称。
    
    他并表示，下周首要关注资金面的情况，“是不是还这么紧张，央行公开市场是否能够
净投放，以缓解资金压力。之后关注汇丰PMI数据。”
    
    中国银行间市场周五回购加权利率 多续涨。市场人士表示，财税缴款等
“抽水”市场流动性，导致机构维护自身头寸安全的意愿更强，谨慎操作让资金面更显紧张
。 
    
    根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度
所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全
国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能
性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。
    
    而业内人士之前向路透表示，周三(15日)是单月增值税、消费税、营业税等税种的缴纳
截至日。去年同期，上述三税种上缴近4,000亿元人民币。但不应忽视的是，同期财政也会
投放资金，去年同期支出9,165亿元,单月财政存款的净增额为2,652亿元，更遑论资本流入
和公开市场未来或有的“注资”。

    以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位
为百分比): 
    
           三个月            一年            三年            五年           七年
       
 -------------------------------------------------------------------------------
------
  周五  3.2175/3.3150   3.2350/3.3200   3.3225/3.4025   3.4563/3.5450   3.4820/3
.6860    
  周四  3.1980/3.2940   3.2160/3.2980   3.3140/3.3960   3.4450/3.5380   3.4650/3
.7050    
 -------------------------------------------------------------------------------
------
  变动 +0.0195/+0.0210 +0.0190/+0.0220 +0.0085/+0.0065 +0.0113/+0.0070 +0.0170/-
0.0190    
                                                           
    注: 以上数据均为按季度计算报价。
    
    利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人
通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮
动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
    
    中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99
亿元人民币，较3月的2,697.69亿元降逾一成。(完) 

 (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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