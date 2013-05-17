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市场报道 | 2013年 5月 17日 星期五 15:52 BJT

《汇市简讯》英镑/美元卖盘重现，可能在1.5173上方盘整

路透5月17日 - 0732GMT

* 目前可能在周三低点1.5173上方盘整

* 预计盘初跌势会在1.5225-35区域放缓

* 盘中料在1.5195-1.5295区间交投

* 周四反弹吸引中长期投资大户、宏观基金和企业入场

* 英国今日无重要数据公布，美国将公布消费者信心数据

* 英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔将在0930GMT发表讲话(完)

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