台湾债市：五年公债殖利率连两日收跌，震荡过后观望气氛转浓静待消息面突破

* 美国经济数据欠佳，台债殖利率连两日回档整理 * 震荡过后市场观望气氛偏浓 * 下周五年券殖利率主交投估0.90-0.96% 路透台北5月17日 - 由于美国经济数据表现欠佳，台湾五年期公债102/2 殖利率周五随美债连两日收跌，惟本周大幅震荡整理后，观望气氛偏浓，今日成交量明显萎 缩，静待下周消息面突破引领明确多空方向。 交易员认为，美国经济看似好转但复苏脚步蹒跚，量化宽松政策看似要退场却迟迟没发 生，在市场充满不确定性的情况下，本周台债殖利率随美债急涨急跌、震荡区间拉大，料下 周102/2殖利率将陷入震荡整理，交投大区间暂看在0.90-0.96%。 “震荡过后，压宝多、空都很容易受伤，短线退场观望是合理的。”一位证券商交易员 说。 外银交易员也指出，近期美国制造业、新屋开工及就业等经济数据表现欠佳，美债殖利 率连续两日回档整理，台债主流券102/2殖利率也追随美债修正整理，且银行间资金宽裕青 睐买进短券，成为102/2殖利率上档的压力，加以下周台湾将公布外销订单及第一季GDP统计 值等数据，市场预期表现可能欠佳，有利于台债殖利率回档整理。 美国公债价格周四上涨，今日美国公布的楼市、就业、物价和制造业数据令投资人对美 国经济体质的疑虑增加，市场认为美联储更有可能维持宽松货币政策。10年期公债收益率U S10YT=RR回跌至1.87%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -1.99 0.9126 0.9126-0.9235 70.0 10 102/6 -1.28 1.2492 1.2492-1.2560 6.0 台湾股市 周五收跌0.26%，上日触及21个月收盘高位后涨势暂歇，外资及陆资今 日在台股买超30.4亿台币，连续17个交易日买超累计1,172.10亿。 “ 除了美债，台股也是下周台债的一大变数。”一位证券商交易员说。 由于执政党证所税修正案将废除台股 8,500点的天险，下周一财委会将进行细部 审查，对此上述交易员表示，目前对台股指数上档空间不抱持太大期待，但如果台股指数意 外大幅拉高的话，不排除将对台债造成一定程度的冲击。 但也有交易员淡定以对，银行交易员即指出，台股加权指数顶多搭上520行情去冲冲锅 盖，也不会有太大反应，加以下周台湾经济数据表现不佳的话，也将有利于殖利率回档整理 。 下周主要数据与国际事件包括周一台湾经济部公布外销订单、美国芝加哥联邦储备银行 总裁埃文斯及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯皆要发表演说；周二日本央行召开为期两天 的政策委员会会议(连续两日)及澳洲央行公布5月货币政策会议记录；周三台湾主计总处公 布4月季调失业率及美联储公布4月30日-5月1日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录、日本 央行总裁黑田东彦召开记者会、美联储主席贝南克对国会联合经济委员会就经济前景发表证 词陈述；周四台湾经济部公布4月工业生产指数及周五台湾主计总处公布第一季经济成长率 。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.2492 5 102/2 0.9126 2 102/4 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)