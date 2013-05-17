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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 15:59 BJT

台湾债市：五年公债殖利率连两日收跌，震荡过后观望气氛转浓静待消息面突破

* 美国经济数据欠佳，台债殖利率连两日回档整理
    * 震荡过后市场观望气氛偏浓
    * 下周五年券殖利率主交投估0.90-0.96%

    路透台北5月17日 - 由于美国经济数据表现欠佳，台湾五年期公债102/2 
殖利率周五随美债连两日收跌，惟本周大幅震荡整理后，观望气氛偏浓，今日成交量明显萎
缩，静待下周消息面突破引领明确多空方向。  
    
    交易员认为，美国经济看似好转但复苏脚步蹒跚，量化宽松政策看似要退场却迟迟没发
生，在市场充满不确定性的情况下，本周台债殖利率随美债急涨急跌、震荡区间拉大，料下
周102/2殖利率将陷入震荡整理，交投大区间暂看在0.90-0.96%。
    
    “震荡过后，压宝多、空都很容易受伤，短线退场观望是合理的。”一位证券商交易员
说。   
    
    外银交易员也指出，近期美国制造业、新屋开工及就业等经济数据表现欠佳，美债殖利
率连续两日回档整理，台债主流券102/2殖利率也追随美债修正整理，且银行间资金宽裕青
睐买进短券，成为102/2殖利率上档的压力，加以下周台湾将公布外销订单及第一季GDP统计
值等数据，市场预期表现可能欠佳，有利于台债殖利率回档整理。
   
    美国公债价格周四上涨，今日美国公布的楼市、就业、物价和制造业数据令投资人对美
国经济体质的疑虑增加，市场认为美联储更有可能维持宽松货币政策。10年期公债收益率U
S10YT=RR回跌至1.87%。    
   
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     -1.99     0.9126   0.9126-0.9235      70.0
     10     102/6                     -1.28     1.2492   1.2492-1.2560       6.0
 
    台湾股市       周五收跌0.26%，上日触及21个月收盘高位后涨势暂歇，外资及陆资今
日在台股买超30.4亿台币，连续17个交易日买超累计1,172.10亿。               
 
        
    “ 除了美债，台股也是下周台债的一大变数。”一位证券商交易员说。  
   
    由于执政党证所税修正案将废除台股       8,500点的天险，下周一财委会将进行细部
审查，对此上述交易员表示，目前对台股指数上档空间不抱持太大期待，但如果台股指数意
外大幅拉高的话，不排除将对台债造成一定程度的冲击。
    
    但也有交易员淡定以对，银行交易员即指出，台股加权指数顶多搭上520行情去冲冲锅
盖，也不会有太大反应，加以下周台湾经济数据表现不佳的话，也将有利于殖利率回档整理
。
         
    下周主要数据与国际事件包括周一台湾经济部公布外销订单、美国芝加哥联邦储备银行
总裁埃文斯及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯皆要发表演说；周二日本央行召开为期两天
的政策委员会会议(连续两日)及澳洲央行公布5月货币政策会议记录；周三台湾主计总处公
布4月季调失业率及美联储公布4月30日-5月1日联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录、日本
央行总裁黑田东彦召开记者会、美联储主席贝南克对国会联合经济委员会就经济前景发表证
词陈述；周四台湾经济部公布4月工业生产指数及周五台湾主计总处公布第一季经济成长率
。
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                     没有成交
         20       102/3                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.2492
          5       102/2                       0.9126
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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