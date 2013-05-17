金属期市：伦铜随中国股市上涨，但需求疑虑限制涨幅

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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0717GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7310.75 30.75 +0.42 -7.80
上海期铜 52980 920 +1.77 -8.15
COMEX期铜 331.65 2.20 +0.67 -9.20
LME期铝 1859.00 7.00 +0.38 -10.24
上海期铝 14560 40 +0.28 -5.12
LME期锌 1844.00 11.50 +0.63 -10.64
上海期锌 14450 -1095 -7.04 -7.04
LME期镍 14964.00 64.00 +0.43 -12.77
LME期铅 2004.00 11.00 +0.55 -14.36
上海期铅 14015.00 80.00 +0.57 -8.10
LME期锡 21000.00 45.00 +0.21 -10.26
LME/上海套利价差^ -572
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张若琪 审校 石冠兰/艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。