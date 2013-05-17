金属期市：伦铜随中国股市上涨，但需求疑虑限制涨幅

0717GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7310.75 30.75 +0.42 -7.80

上海期铜 52980 920 +1.77 -8.15

COMEX期铜 331.65 2.20 +0.67 -9.20

LME期铝 1859.00 7.00 +0.38 -10.24

上海期铝 14560 40 +0.28 -5.12

LME期锌 1844.00 11.50 +0.63 -10.64

上海期锌 14450 -1095 -7.04 -7.04

LME期镍 14964.00 64.00 +0.43 -12.77

LME期铅 2004.00 11.00 +0.55 -14.36

上海期铅 14015.00 80.00 +0.57 -8.10

LME期锡 21000.00 45.00 +0.21 -10.26

LME/上海套利价差^ -572

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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