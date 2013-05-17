中国债市：现券延续窄幅波动，资金虽偏紧但卖压并未明显加大

路透上海5月17日 - 中国银行间债市周五延续窄幅波动，短期资金面有进一步趋紧之势，机构忙于借钱以维持备付，令债市买盘不旺，但同时卖压并未明显加大，现券收益率变化有限。

市场人士表示，今日招标的50年国债利率远低于预期，虽然类似超长债发行结果对现券的直接影响不大，但这反映出当前的配置需求仍较强，机构不愿大举抛券或正源于此；即使短期资金面仍有所波动，债市受到的冲击也相对有限，震荡市的局面或仍将持续。

“不是太活跃吧，收益率没怎么动，卖的肯定是多了一些，但远没到抛售的程度。”华东一银行交易员称。

她并指出，50年国债中标利率比中债估值低近10个基点(bp)，彰显当前配置需求仍很旺盛，这在一定程度上加强了机构持券的信心。

银行间市场周五回购加权利率 多续涨。市场人士表示，财税缴款等“抽水”市场流动性，导致机构维护自身头寸安全的意愿更强，谨慎操作让资金面更显紧张。

中国财政部周五今年首次招标发行的50年期国债，利率明显低于预期及二级水平，逾2倍的认购倍数并显示，低位需求较为强劲，同时也导致了逾三成投标机构未中标，较多数情况比例偏高。

剩余期限约0.90年的固息国债130007最新报价收益率 为2.87%/2.83%，上日尾盘为2.85%/2.83%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.8848 3.7006

上日 2.7243 3.2116

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9570/2.8900

国债参考率报价 2.8340/2.7825

金融债参考率报价 3.3422/3.2867(完)

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