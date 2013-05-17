中国票据市场：转贴利率本周转为小涨，下周料续受财税缴款的扰动

路透北京5月17日 - 中国票据市场转贴利率本周转为小涨。市场人士表示，财税缴款对资金面的冲击持续发酵，加之机构业已开始调整额度选择更多沽出票据资产，转贴利率随之上行。

市场人士并预计，下周票据收益或继续受到资金面的扰动，转贴利率料将延续上探态势。

“资金利率上行，出票的也多起来了，票据跟着走，六个月转贴利率在4.2%左右了，”上海一大型银行交易员称。

她进一步指出，从今年的情况来看，信贷规模压力不大，只是回报偏低， 同业业务发展压力较大。

广东一银行交易员也表示，票据转贴收益率跟同业存放回报相差无几，但便捷性和安全性都不及后者，故最近明显感觉到本区域购买票据的意愿大不如前了。“很少做（买票据），不得已才做；假如利差很小的话，干脆就不做，”他称。

业内人士透露称，转贴现跟单资料电子化改革在最近的一次行业内部会议中被提及，此改革确实有利于节省相关业务的人力物力消耗，但监管层的态度尚不明朗，并未见明文推广。

银行间市场周五回购加权利率 多续涨。市场人士表示，财税缴款等“抽水”市场流动性，导致机构维护自身头寸安全的意愿更强，谨慎操作让资金面更显紧张。

据路透标价系统显示，中国银票六个月期转贴参考利率 今年以来基本呈现单边下跌态势，价格从年初的逾5%，滑落至当前4%偏上的水平。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.1050/3.9442 4.1815/4.0417 4.4747/4.2765

上周五 4.1717/3.9949 4.2493/4.0647 4.5800/4.3890

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变动 -6.67bp/-5.07bp -6.78bp/-2.30bp -10.53bp/-11.25bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.0091%，较上周上涨。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。