更新版 1-中国汇市：人民币即期收升，国际美元涨势暂歇后中间价借机大幅高开

* 人民币回升，中间价高开近百点 * 隔夜美元涨势暂歇 * 4月结售汇数据即期远期保持双顺差 * 企业的人民币升值预期仍较强烈 * 本周累计近收平盘 (新增收盘报价) 路透北京5月17日 - 人民币兑美元即期 周五收高，全周累计则近收平。隔夜 美元指数涨势暂歇，人民币中间价借机大幅高开，即期成交区间亦移至6.14元附近，仍贴近 今天波幅区间上限水平。 交易员表示，近期从客盘上看净结汇状态不变，尤其是刚刚发布的4月份代客结售汇数 据还是即期远期结售汇双顺差，远期净结汇还较3月份倍增，体现出企业的人民币升值预期 仍然较为强烈。 上海一股份行交易主管表示，从近期人民币中间价走势看，美元指数大幅走坚时，中间 价贬值幅度明显较以前收窄，而今天在隔夜美元指数微跌情况下却高开近百点，可能也是对 近期结汇市场压力较大的一种体现。 外管局周五公布数据显示，4月银行代客结售汇顺差343亿美元，较上月446亿美元回落 ；同月远期结售汇为净结汇91亿美元，而3月为44亿美元。 东京汇市美元指数周五守在10个月高位附近，之前美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆 斯称，美联储可能从今夏开始缩减刺激举措，澳元跌势因而加剧。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1419 6.1492 0.12% 中间价 6.1997 6.2096 0.16% 日内相对于中间价最大波幅 0.98% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 37 6.1388 6.1425 2013年来即期升贬值幅度 1.44% 1年期美元/人民币掉期升水 1,100 离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日 1年期NDF 6.2350/65 6.2360 CNH即期 6.1421/40 6.1427 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 张喜良)