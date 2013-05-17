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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 16:47 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收升，国际美元涨势暂歇后中间价借机大幅高开

* 人民币回升，中间价高开近百点
    * 隔夜美元涨势暂歇
    * 4月结售汇数据即期远期保持双顺差
    * 企业的人民币升值预期仍较强烈
    * 本周累计近收平盘

 (新增收盘报价)
    路透北京5月17日 - 人民币兑美元即期 周五收高，全周累计则近收平。隔夜
美元指数涨势暂歇，人民币中间价借机大幅高开，即期成交区间亦移至6.14元附近，仍贴近
今天波幅区间上限水平。
    
    交易员表示，近期从客盘上看净结汇状态不变，尤其是刚刚发布的4月份代客结售汇数
据还是即期远期结售汇双顺差，远期净结汇还较3月份倍增，体现出企业的人民币升值预期
仍然较为强烈。
    
    上海一股份行交易主管表示，从近期人民币中间价走势看，美元指数大幅走坚时，中间
价贬值幅度明显较以前收窄，而今天在隔夜美元指数微跌情况下却高开近百点，可能也是对
近期结汇市场压力较大的一种体现。
    
    外管局周五公布数据显示，4月银行代客结售汇顺差343亿美元，较上月446亿美元回落
；同月远期结售汇为净结汇91亿美元，而3月为44亿美元。 
    
    东京汇市美元指数周五守在10个月高位附近，之前美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆
斯称，美联储可能从今夏开始缩减刺激举措，澳元跌势因而加剧。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
        
 在岸市场人民币兑美元                         今日          上日       升贬
                即期成交价格                6.1419         6.1492      0.12%
                      中间价                6.1997         6.2096      0.16%
                                                                         
              日内相对于中间价最大波幅  0.98% (上限±1%)    日高       日低
                    日内波动幅度(pips)         37          6.1388     6.1425
                2013年来即期升贬值幅度       1.44%                            
  1年期美元/人民币掉期升水                   1,100                       
                                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16:36                 今日           上日        
                 1年期NDF                  6.2350/65       6.2360        
                         CNH即期           6.1421/40       6.1427        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 张喜良)
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