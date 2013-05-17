《汇市解析》技术面及价位预测

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2867 1.2881 -0.11 -2.48 1.3194 美元/日圆 102.59 102.24 +0.34 +18.27 86.74 欧元/日圆 132.00 131.70 +0.23 +15.32 114.46 美元/瑞郎 0.9662 0.9646 +0.17 +5.54 0.9155 英镑/美元 1.5234 1.5268 -0.22 -6.26 1.6251 美元/加元 1.0243 1.0192 +0.50 +3.25 0.9921 澳元/美元 0.9733 0.9807 -0.75 -6.35 1.0393 新西兰元/美 0.8099 0.8159 -0.74 -2.22 0.8283 元 澳元/日圆 99.850 100.260 -0.41 +10.78 90.130 新西兰元/日 83.080 83.420 -0.41 -41.00 140.820 圆 英镑/日圆 156.29 156.10 +0.12 +10.99 140.82 澳元/新西兰 1.2012 1.2019 -0.06 -4.21 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。