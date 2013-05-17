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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 17:29 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2867    1.2881     -0.11     -2.48    1.3194
 美元/日圆                     102.59    102.24     +0.34    +18.27     86.74
 欧元/日圆                     132.00    131.70     +0.23    +15.32    114.46
 美元/瑞郎                     0.9662    0.9646     +0.17     +5.54    0.9155
 英镑/美元                     1.5234    1.5268     -0.22     -6.26    1.6251
 美元/加元                     1.0243    1.0192     +0.50     +3.25    0.9921
 澳元/美元                     0.9733    0.9807     -0.75     -6.35    1.0393
 新西兰元/美                   0.8099    0.8159     -0.74     -2.22    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     99.850   100.260     -0.41    +10.78    90.130
 新西兰元/日                   83.080    83.420     -0.41    -41.00   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     156.29    156.10     +0.12    +10.99    140.82
 澳元/新西兰                   1.2012    1.2019     -0.06     -4.21    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 高琦)
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