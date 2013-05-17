欧洲汇市：英镑兑美元下跌，受美联储官员撤出刺激措施言论打压

“英镑被美元最新这波走强扫到，”BMO欧洲外汇策略主管Stephen Gallo指出。但他表示，英镑跌势料将有限，在英镑兑欧元升值之际，兑美元将维持在1.50美元上方。

“在英国与欧元区宏观经济面走势背离的基础上，我们认为欧元/英镑将进一步走低。”

英镑/美元 下跌0.2%，至1.5233美元。若进一步下跌，将逼近周三触及的六周低点1.5173，交易员表示，若跌落此处，英镑可能大幅挫低。

欧元/英镑上涨0.1%，至0.8443英镑，仍高于技术支撑位0.8398，此处是4月26日触及的1月底以来低位。

“欧元/英镑可能会持续艰难企图突破0.84-0.85区间，但近来英镑人气更为正面，暗示短线风险倾向往下测试，”莱斯银行分析师指出。(完)

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