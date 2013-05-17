欧洲汇市：英镑兑美元下跌，受美联储官员撤出刺激措施言论打压

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
“英镑被美元最新这波走强扫到，”BMO欧洲外汇策略主管Stephen Gallo指出。但他表示，英镑跌势料将有限，在英镑兑欧元升值之际，兑美元将维持在1.50美元上方。
“在英国与欧元区宏观经济面走势背离的基础上，我们认为欧元/英镑将进一步走低。”
英镑/美元 下跌0.2%，至1.5233美元。若进一步下跌，将逼近周三触及的六周低点1.5173，交易员表示，若跌落此处，英镑可能大幅挫低。
欧元/英镑上涨0.1%，至0.8443英镑，仍高于技术支撑位0.8398，此处是4月26日触及的1月底以来低位。
“欧元/英镑可能会持续艰难企图突破0.84-0.85区间，但近来英镑人气更为正面，暗示短线风险倾向往下测试，”莱斯银行分析师指出。(完)
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。