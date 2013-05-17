台湾汇市：台币兑美元连三日收贬，NDF美元溢价大值得关注

* 国际美元持坚令亚币承压

* 外资油款现身买汇

* NDF美元溢价仍大，值得关注

路透台北5月17日 - 台币兑美元 周五收贬1分。美联储官员暗示将结束购债使国际美元走势持坚，亚洲货币普遍走疲，加以央行尾盘干预助贬台币，台币连续三日收贬。

汇银人士指出，韩国及香港金融市场休市一日，但亚洲汇市中，日圆走疲，且澳/新币也疲软，带动不少美元买需，其中外资、油款都有现身；另一方面，出口商在29.900以上也出手卖了不少，交易热度仍在。

〞老大(央行)尾盘都还拉(抬美元)得蛮凶的，大概满足点还没到，〞一位民营银行交易员表示。他们预估，下周台币/美元主要交易区间先看29.850-30.1.

尽管台股 今日在21个月高点左右回落，但外资仍旧买超台股，尚未见卖股撤出动作。交易商表示，无本金交割远汇市场中，美元溢价幅度仍在高位，未见缩小。交易人士认为，部分外商银在无本金交割远汇、现汇市场同步做多美元，并非外资有大幅汇出。

展望下周，交易人士认为，美联储官员对购债结束时点的计划将是观察重点，目前日圆/美元仍显疲弱，仍可能是下周亚洲各新兴汇市的交易重心。

台湾股市周五台湾证券交易所周五收盘小跌，自上日触及21个月收盘高位后涨势暂歇。资料显示，外资及陆资今日在台股买超30.4亿台币，连续17个交易日买超累计1,172.10亿，上交易日修正后为买超80.64亿台币。

无本金交割远期外汇市场中，今日一个月内的美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF) 溢价仍在0.080/0.100，美元看升气氛仍然浓厚。

但一位外商汇银人士交易主管则认为，NDF市场助涨助跌现汇市场情况特别严重，也不排除现汇市场银行间交易部位反转，令美元溢价缩减。

本地台币现货收盘后，指标台币/美元一个月期 报价来到30.050/070左右，较上日收市价30.035走贬。

周五重要经济事件有：美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔、和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)将参加芝加哥大学布斯商学院第61届管理年会。

下周的国际重要事件有：

周一：台湾经济部公布4月外销订单，3月时年减6.6%。立法院财政委员会审查国民党版证券交易所得税修正案；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯以“洞察当前经济”为题发表演讲、旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John C. Williams)在柏克莱大学发表演讲；

周二：日本4月出口/进口数据，3月出口年增1.1%。国际半导体设备暨材料协会(SEMI)4月订单出货比；

周三：美国4月成屋销售年率、美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布4月30日-5月1日会议记录；

周四：台湾经济部公布4月工业生产指数，3月份为下跌3.28%。欧洲央行总裁德拉吉出席伦敦市长组织的活动，活动主题为“欧洲在全球经济中的未来”。

周五：台湾主计总处公布第一季经济成长率(统计值)，先前概估值为成长1.54%。英国央行市场事务执行主管费希尔就英国经济前景发表讲话。????

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.060 30.050 29.931-30.065 30.060 9.04 12.64

元太外汇经纪公司 29.948 29.947 29.936-30.000 29.998 5.17 6.60

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