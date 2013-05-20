台湾已公布经济指标--2013/5/20

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 3月 -3.28% -11.61% r 5/23 -- 季调失业率 3月 4.18% 4.16% 5/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 1.04% +1.37% r 6/5 -- 外汇存底(亿美元) 4月底 4,051.9 4,018.9 6/5 -- 商品出口(y/y) 4月 -1.9% +3.3% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 -8.2% +0.2% 6/7 -- M2货币总计数(y/y) 3月 +3.78 +3.53% 5/24 -- 外销订单(y/y) 3月 -6.6% -14.5% 5/20 -1.15% 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +159.6 +118.9 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +35.8 +37.0 5/20 -- 国内生产总值(GDP) 第一季概估 +1.54% +3.72% 5/24 -- 值 重贴现率(%) 3月28日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。