重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
以下为路透中文新闻为您整理的(5月13日-5月17日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计近收平盘，期间美元指数强势上涨并创10个月 新高，人民币中间价以回稳作为回应，并于周五趁美元涨势稍歇时回升，其走势仍相对较强 。期间公布的4月外汇占款和代客结售汇数字均未出市场意料，不过远期净结汇较上月倍增 ，显示当月人民币即期强势上涨进一步增强企业层面的升值预期。客盘净结汇不改，即期成 交多数时间在波幅上限附近窄幅波动。 公开市场操作: * 本周中国央行正回购和央行票据双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。在国 外主要经济体纷纷抛出宽松政策，人民币升值预期不见扭转的背景下，这也彰显出中国货币 当局回收过剩流动性维稳资金面的决心。 业内人士认为，短期国内新增外汇占款恐仍居 高难下，对央票发行的必要性和常规化提供支撑，未来公开市场多种操作搭配进行的格局可 期，以实现灵活调节资金面的目的。至于中国是否会跟随国外降息脚步，他们则表示，国内 通胀虽无近忧但远虑难消，且未来资本流动情况还有变数，预计短期内成行可能趋弱。[CN/ MMTCN] 债市: * 银行间债市当周利率债窄幅波动，信用债则因较高收益水平受资金青睐，高评级品种 更受关注，尽管后半周资金面趋紧，令买盘有所降温，但机构惜售情绪较重，卖压显得并不 沉重，收益率变化也不明显；当前经济基本面仍维持弱复苏状态，货币政策亦保持相对稳定 ，债市整理格局暂难改变。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周转为小涨。市场人士表示，财税缴款对资金面的冲击持续 发酵，加之机构业已开始调整额度选择更多沽出票据资产，转贴利率随之上行；预计下周票 据收益或继续受到资金面的扰动，转贴利率料将延续上探态势。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨1.60%，为连续第三周走高。4月经济数据乏善 可陈，加之央行公开市场回笼令流动性担忧抬头，周初股市走势偏弱，不过后半周沉寂已久 的金融地产等大盘股联袂走好，带动大盘逆转弱势，周五沪综指收报2,282.870点。 期市: * 沪铜当周震荡回调，尽管对经济复苏的预期持续推动全球股市走强，但欧美经济数据 仍有好有差，对金属需求的忧虑不时浮现，铜价在低位大幅反弹后阻力渐增。主力9月合约 周五收报52,980元，较上周跌440元。 黄金: * 黄金价格当周大幅走低，对经济前景的乐观预期使投资者更多转投股票，此外美元走 强，加之全球最大的黄金ETF持仓整体仍现缓慢减少态势，均令金价承压。上海期金主力12 月合约周五收报275.11元，较上周下滑16.49元，或5.66%。(完) (整理 边竞/李然/曹巍浩; 审校 张喜良)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。