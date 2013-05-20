重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(5月13日-5月17日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计近收平盘，期间美元指数强势上涨并创10个月 新高，人民币中间价以回稳作为回应，并于周五趁美元涨势稍歇时回升，其走势仍相对较强 。期间公布的4月外汇占款和代客结售汇数字均未出市场意料，不过远期净结汇较上月倍增 ，显示当月人民币即期强势上涨进一步增强企业层面的升值预期。客盘净结汇不改，即期成 交多数时间在波幅上限附近窄幅波动。 公开市场操作: * 本周中国央行正回购和央行票据双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。在国 外主要经济体纷纷抛出宽松政策，人民币升值预期不见扭转的背景下，这也彰显出中国货币 当局回收过剩流动性维稳资金面的决心。 业内人士认为，短期国内新增外汇占款恐仍居 高难下，对央票发行的必要性和常规化提供支撑，未来公开市场多种操作搭配进行的格局可 期，以实现灵活调节资金面的目的。至于中国是否会跟随国外降息脚步，他们则表示，国内 通胀虽无近忧但远虑难消，且未来资本流动情况还有变数，预计短期内成行可能趋弱。[CN/ MMTCN] 债市: * 银行间债市当周利率债窄幅波动，信用债则因较高收益水平受资金青睐，高评级品种 更受关注，尽管后半周资金面趋紧，令买盘有所降温，但机构惜售情绪较重，卖压显得并不 沉重，收益率变化也不明显；当前经济基本面仍维持弱复苏状态，货币政策亦保持相对稳定 ，债市整理格局暂难改变。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周转为小涨。市场人士表示，财税缴款对资金面的冲击持续 发酵，加之机构业已开始调整额度选择更多沽出票据资产，转贴利率随之上行；预计下周票 据收益或继续受到资金面的扰动，转贴利率料将延续上探态势。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨1.60%，为连续第三周走高。4月经济数据乏善 可陈，加之央行公开市场回笼令流动性担忧抬头，周初股市走势偏弱，不过后半周沉寂已久 的金融地产等大盘股联袂走好，带动大盘逆转弱势，周五沪综指收报2,282.870点。 期市: * 沪铜当周震荡回调，尽管对经济复苏的预期持续推动全球股市走强，但欧美经济数据 仍有好有差，对金属需求的忧虑不时浮现，铜价在低位大幅反弹后阻力渐增。主力9月合约 周五收报52,980元，较上周跌440元。 黄金: * 黄金价格当周大幅走低，对经济前景的乐观预期使投资者更多转投股票，此外美元走 强，加之全球最大的黄金ETF持仓整体仍现缓慢减少态势，均令金价承压。上海期金主力12 月合约周五收报275.11元，较上周下滑16.49元，或5.66%。(完) (整理 边竞/李然/曹巍浩; 审校 张喜良)