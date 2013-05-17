英国经济：央行应慎重对待通胀目标上的灵活性--MPC委员

威尔称，此外人们可能还质疑央行要将通胀降低至目标的决心，因自金融危机以来通胀在多数时间内一直高于2%。

英国财政大臣欧思邦在4月时调整了央行的政策任务，这些变动被视为为即将于7月接任央行总裁的卡尼铺平道路，使其能够采取更进一步的措施来推动经济增长。