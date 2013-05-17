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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 18:05 BJT

英国经济：央行应慎重对待通胀目标上的灵活性--MPC委员

威尔称，此外人们可能还质疑央行要将通胀降低至目标的决心，因自金融危机以来通胀在多数时间内一直高于2%。

英国财政大臣欧思邦在4月时调整了央行的政策任务，这些变动被视为为即将于7月接任央行总裁的卡尼铺平道路，使其能够采取更进一步的措施来推动经济增长。

威尔称，英国经济显露出复苏迹象，且通胀压力自今年年初以来有所缓解。

威尔表示，过去三年来接近停滞的经济正在被温和的经济增长所取代。(完)

(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 隋芬)
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