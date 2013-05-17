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货币新闻 | 2013年 5月 17日 星期五 18:00 BJT

国际油市：伊拉克-土耳其油管再度暂停输送石油，原因不详

路透伦敦5月17日 - 知情消息人士周五表示，Kirkuk-Ceyhan石油管道从伊拉克到土耳其的原油输送在周五早间暂停，但原因尚不得而知。(完)
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