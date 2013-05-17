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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 18:12 BJT

美国个股：卡特彼勒与中国MML达成和解协议，削减收购案剩余欠款

在发现四维的库存纪录与实际不符之后，去年底展开了上述调查。

这起事件重新引起外界关切中国企业的会计准则和企业治理。许多中国企业已赴海外上市，或者成为了急于进入中国市场的外资收购标的。

卡特彼勒并称，未有证据显示其他的年代煤矿机电设备制造有限公司前任主管，或者MML股东James Thompson涉及会计作假一事。

卡特彼勒去年6月斥资6.534亿美元，从MML手中买下年代煤矿机电设备制造有限公司。(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 蔡美珍/沈以文; 审校 隋芬/许娜)
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