美国个股：卡特彼勒与中国MML达成和解协议，削减收购案剩余欠款

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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在发现四维的库存纪录与实际不符之后，去年底展开了上述调查。
这起事件重新引起外界关切中国企业的会计准则和企业治理。许多中国企业已赴海外上市，或者成为了急于进入中国市场的外资收购标的。
卡特彼勒并称，未有证据显示其他的年代煤矿机电设备制造有限公司前任主管，或者MML股东James Thompson涉及会计作假一事。
卡特彼勒去年6月斥资6.534亿美元，从MML手中买下年代煤矿机电设备制造有限公司。(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 蔡美珍/沈以文; 审校 隋芬/许娜)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。