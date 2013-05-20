重温稿-台湾货币市场：资金宽松令拆出不易，RP利率展开新一波下调走势

* 宽松状态持续，资金难以拆出

* 发票量仍供不应求，股市升温或有扩大发行机会

* 寿险续买基金，RP利率全面下滑

记者 董永年

路透台北5月17日 - 台湾银行间短率周五持平于上日区间。银行调度人士表示，由于不想留三天的积数，一早即试图将资金拆出，无奈多钱比缺钱的多得多，在资金去化无门的状况下，累计至周日的超额准备将快速增加。

展望下周，他们认为，缴纳营业所得税的紧缩因素，要等到月底才会较为明显，因此资金普遍宽松的状态料将维持。惟近期股市价涨量增，或许证券商发票需求有增加的机会。不过以现行短票供给与需求不成比例的状态来看，成交利率还是会继续维持在目前的偏低水准。

“几乎没需求，电话打了一圈半，只有一、两家有缺钱。”一位银行资金供给方调度人士说。

另一银行调度人士则认为，通常时序进入中下旬，短票的发行量会比旬初多一些，不过下周央行存单到期量也不少，预料短率还是会维持在既有水准。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日亦收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率在0.370-0.420%，同上日。

**发票量不足以应付银行需求**

在短票市场方面，周五发票量也例行性的增加，不过银行端买票的需求相当积极，使得成交利率未见变化。

“原本担心外资汇出会影响货市，但似乎没有影响买气。”一票券商调度人士说。

他们指出，除非央行引导隔拆利率下滑，否则短票利率已经跌无可跌。虽然银行买票需求颇高，但企业法人部分却转为购买不需缴税的基金，因此成交利率比银行的0.69%略高，为0.70%。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%及0.70%，均维持上日水准。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，也与上日相当。

今日央行存单到期3,477.50亿台币，今日共发行3,481亿台币，存单发行余额增加3.5亿。

下周央行存单到期金额为1兆4,758.65亿台币，分别为周一4,091.15亿、周二1,563.50亿、周三3,689.00亿、周四3,876.00亿及周五1,539.00亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为182亿台币，至周日累计超额准备为1,518亿台币，加计前期1%的超额准备为2,349亿台币。

**RP利率走低**

台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周五再度走跌，因寿险资金今日前进货币型基金，市场资金满载溢出，而券源奇缺，奇货可居，令承作利率再度向下修正。且部分证券商及票券商已向客户预告，下周将再下调利率，附买回利率短期怕难逆转趋跌走势。

市场调度人士称，此前票券商率先下调利率，令证券商RP利率与票券商差距过大，而证券商的承作利率在市场亦有高低分歧，但在市场资金供应源源不绝，券源却稀疏的情况下，此前应客户要求利率在相对高档的证券商，已下调跟进低标，缩小市场差距，且无分公债及公司债，料下周将延续本周走势。

〞寿险几十亿几十亿的往货币型基金丢...钱真的太多了。〞一票券商资金调度人士称。

另一证券商调度人士则指出，由于市场利率往低位靠拢的趋势明显，原本为顾及客户往来关系而承作的较高利率已经渐少，若客户不愿接受较低利率，就将券源挪移至愿接受的资金供应方，且已向客户提出预告，下周不排除向下续调。

市场人士并指出，缺券若渴的附买回市场短期看来难以解决券少钱多的窘境，不过此前率先下调利率的大型票券商今日未再进一步下调利率，底部暂时有撑，但下周资金情势如果持续浮滥，当前仍难以判定是否会再破底。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交下移至0.65-0.67%，少数见成交在0.64%；上日以0.67%为主；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，上日主要在0.75-0.77%。