重温稿-台湾货币市场：资金宽松令拆出不易，RP利率展开新一波下调走势

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
* 宽松状态持续，资金难以拆出
* 发票量仍供不应求，股市升温或有扩大发行机会
* 寿险续买基金，RP利率全面下滑
记者 董永年
路透台北5月17日 - 台湾银行间短率周五持平于上日区间。银行调度人士表示，由于不想留三天的积数，一早即试图将资金拆出，无奈多钱比缺钱的多得多，在资金去化无门的状况下，累计至周日的超额准备将快速增加。
展望下周，他们认为，缴纳营业所得税的紧缩因素，要等到月底才会较为明显，因此资金普遍宽松的状态料将维持。惟近期股市价涨量增，或许证券商发票需求有增加的机会。不过以现行短票供给与需求不成比例的状态来看，成交利率还是会继续维持在目前的偏低水准。
“几乎没需求，电话打了一圈半，只有一、两家有缺钱。”一位银行资金供给方调度人士说。
另一银行调度人士则认为，通常时序进入中下旬，短票的发行量会比旬初多一些，不过下周央行存单到期量也不少，预料短率还是会维持在既有水准。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日亦收报0.386%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率在0.370-0.420%，同上日。
**发票量不足以应付银行需求**
在短票市场方面，周五发票量也例行性的增加，不过银行端买票的需求相当积极，使得成交利率未见变化。
“原本担心外资汇出会影响货市，但似乎没有影响买气。”一票券商调度人士说。
他们指出，除非央行引导隔拆利率下滑，否则短票利率已经跌无可跌。虽然银行买票需求颇高，但企业法人部分却转为购买不需缴税的基金，因此成交利率比银行的0.69%略高，为0.70%。
票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.68-69%；30天短票利率主要成交在0.69%，少数成交在0.68%及0.70%，均维持上日水准。法人端30天短票利率主交投在0.69-0.70%，少数成交在0.71%，也与上日相当。
今日央行存单到期3,477.50亿台币，今日共发行3,481亿台币，存单发行余额增加3.5亿。
下周央行存单到期金额为1兆4,758.65亿台币，分别为周一4,091.15亿、周二1,563.50亿、周三3,689.00亿、周四3,876.00亿及周五1,539.00亿。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为182亿台币，至周日累计超额准备为1,518亿台币，加计前期1%的超额准备为2,349亿台币。
**RP利率走低**
台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周五再度走跌，因寿险资金今日前进货币型基金，市场资金满载溢出，而券源奇缺，奇货可居，令承作利率再度向下修正。且部分证券商及票券商已向客户预告，下周将再下调利率，附买回利率短期怕难逆转趋跌走势。
市场调度人士称，此前票券商率先下调利率，令证券商RP利率与票券商差距过大，而证券商的承作利率在市场亦有高低分歧，但在市场资金供应源源不绝，券源却稀疏的情况下，此前应客户要求利率在相对高档的证券商，已下调跟进低标，缩小市场差距，且无分公债及公司债，料下周将延续本周走势。
〞寿险几十亿几十亿的往货币型基金丢...钱真的太多了。〞一票券商资金调度人士称。
另一证券商调度人士则指出，由于市场利率往低位靠拢的趋势明显，原本为顾及客户往来关系而承作的较高利率已经渐少，若客户不愿接受较低利率，就将券源挪移至愿接受的资金供应方，且已向客户提出预告，下周不排除向下续调。
市场人士并指出，缺券若渴的附买回市场短期看来难以解决券少钱多的窘境，不过此前率先下调利率的大型票券商今日未再进一步下调利率，底部暂时有撑，但下周资金情势如果持续浮滥，当前仍难以判定是否会再破底。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交下移至0.65-0.67%，少数见成交在0.64%；上日以0.67%为主；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，上日主要在0.75-0.77%。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间持于0.57-0.61%附近，主要是因公债已几无券源，几无成交；一个月公司债RP利率交投区间则在0.64-0.68%，上日在0.64-0.69%。(完) (集体采写 林妙容; 审校 张喜良)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。